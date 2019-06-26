Два школьника в Барановичах починили чужой автомобиль и угнали его

В один из дней 14-летние подростки оказались на территории гаражного кооператива. Увидев поврежденную крышу гаража, решили залезть внутрь. В помещении стоял автомобиль "Ауди". Подростки попытались завести двигатель без ключа, замыкая провода под рулевой колонкой, но не смогли. В течение нескольких дней они проникали в гараж проверенным способом, диагностировали машину, проводили ремонтные работы. В итоге двигатель завести получилось, и школьники поехали кататься.

"Двигаясь по территории гаражного кооператива, юный водитель остановился, чтобы попросить прохожих купить им с другом сигареты, однако получил категорический отказ. Один из собеседников обратил внимание на отсутствие ключа в замке зажигания и начал задавать подросткам вопросы, откуда у них автомобиль. Испугавшись, приятели выскочили из "Ауди" и убежали. Мужчина позвонил в милицию", - рассказали в УВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали несовершеннолетних угонщиков. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.214 (угон транспортного средства) УК. О случившемся 52-летний владелец гаража и "Ауди" узнал от правоохранителей. Он был очень удивлен, так как автомобиль был не на ходу.

"В Брестской области с начала текущего года несовершеннолетними совершено 11 угонов транспортных средств, основной причиной которых явилось желание просто покататься", - добавили в УВД облисполкома.

Источник: БЕЛТА.

