Евросоюз официально продлил на полгода антироссийские санкции

Источник материала: Ежедневник



фото: ria.ru

Срок действия санкцией истекает 31 июля. Теперь он продлен еще на шесть месяцев.

"27 июня 2019 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", - цитирует ТАСС заявление ЕС.

В документе подчеркивается, что это решение последовало после обсуждения на прошедшем 20-21 июня саммите ЕС вопроса реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, к которым увязаны санкции против РФ.

Санкции были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. В ответ Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции. 24 июня Владимир Путин продлил действие эмбарго до конца 2020 года.