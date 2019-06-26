Председатель Быховского райисполкома Дмитрий МАРТИНОВИЧ: «Работа моя всегда будет связана с землей»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Поговорить с председателем Быховского районного исполнительного комитета Дмитрием Васильевичем Мартиновичем в формате интервью, как планировалось, не получилось.





Рабочий день руководителя не просто расписан по минутам. Планы, как правило, меняются, корректируются с учетом задач первостепенной важности, а сотовый телефон Дмитрия Васильевича редко безмолвствует больше одной минуты.

Поэтому и растянулся наш разговор на несколько дней.

А думая над тем, как подать содержание этих бесед, решил просто предоставить слово самому председателю, полагая, что читатели лучше поймут главу района, если он расскажет о себе и своем месте в жизни сам.

О земле и сельском хозяйстве

Родился я в городе, но самые теплые воспоминания детства и юности связаны с полесской деревней, где я часто гостил у бабушки.

Думаю, что большинству из нас близки картинки и ощущения прошлого, связанные с парным молоком в глиняном кувшине, капельками утренней росы на траве, ночным выпасом лошадей, терпким ароматом перевернутой плугом почвы и великим таинством превращения зернышка в налитый золотом колос.

Я, как и мои сверстники, воспитывался в духе уважения к земле, которая обеспечивает людей всем необходимым, а взамен не просит ничего, кроме бережного к себе отношения.

Со временем у меня появилось желание понять тех, кто не мыслит свою жизнь без белорусской деревни, без труда на земле, и научиться любить ее так, как они.

В 1997 году, окончив девять классов, отправился из Мозыря в Калинковичи, поступил в Полесский сельскохозяйственный техникум.

Кто-то из великих сказал, что знание помогает человеку определить уровень собственного невежества. На личном опыте убедился в том, что это – чистая правда.

Оканчивая техникум, твердо решил продолжить учебу. Дальше были Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Белорусский государственный аграрный технический университет и Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

И даже теперь, когда за плечами несколько высших учебных заведений, я не могу заявить, что знаю о сельском хозяйстве все.

Порой, беседуя с механизатором в поле или с дояркой на ферме, узнаю то, о чем не говорили в университетских аудиториях, и понимаю: умению уважать землю, искусству трепетного отношения к этому подарку природы надо учиться постоянно, на протяжении всей жизни.

О теории и практике

Часто приходится слышать ностальгические высказывания о том, что обучение руководителей во времена Советского Союза было выстроено более солидно и основательно, чем сейчас. Не могу с этим согласиться.

Во-первых, нынешняя белорусская система образования взяла все лучшее от системы советской.

Во-вторых, как показывает мой личный опыт, наш метод подготовки руководящих кадров – длительный и продуманный, многоступенчатый процесс, подразумевающий постоянное сочетание теории с практикой.

Например, стажируясь на протяжении года в ЗАО «Агрокомбинат «Заря», я каждый квартал совершенствовался в новой специальности – зоотехнии, агрономии, строительстве и механизации.

Применял приобретенные там навыки, будучи директором предприятия «Быховская райплемстанция» и в СПК«Володарский», где работал заместителем председателя по животноводству.

Ценный опыт, в большей степени жизненный, приобрел, возглавляя сельскохозяйственный производственный кооператив «Новобыховский». Почему жизненный?







Потому, что отвечать довелось за самостоятельный участок работы, за людей, которые трудились со мной рука об руку, за то, чтобы их труд приносил в семьи достаток.

А для большинства проблем, которые приходилось решать ежедневно, программы не созданы, инструкции не написаны.

Каждый человек требует индивидуального подхода, а задача руководителя – отыскать сильную сторону работника, максимально ее задействовать.

Это — достаточно кропотливая задача, но, как мне кажется, в «Новобыховском» удалось с ней справиться.

Определилась слаженная команда единомышленников, появились результаты, за семь лет работы хорошо узнал местные особенности, близко познакомился с людьми.

Они понимают, чего ожидают от них, я, в свою очередь, знаю, что требуется от меня.

Сегодня моя главная цель — повторить то, что было сделано в «Новобыховском», на уровне района.

Масштаб, конечно, другой, целиглобальнее, но достичь их все-таки можно. Знаний хватает, желание есть, командапрофессиональных помощников — также имеется. Остается только работать.

О работе и карьере

Воспитывался я в обычной семье. Папа, кстати, и сейчас работает сварщиком в одном из хозяйств Мозырщины.

Баловать меня и старшего брата Руслана возможности у родителей не было.

Поэтому участие детей в пополнении семейного бюджета считалось у нас чем-то само собой разумеющимся.

Подростком, например, работал на пароме, переправлял транспорт местных сельхозпредприятий с одного берега Припяти на другой.

Были, конечно, и мосты, но с точки зрения логистики, паром имел свои преимущества – продукцию не требовалось везти через весь город.

Моей задачей на пароме было поднимать и опускать сходни. Нас, пацанов, там было трое.

Не скажу, что зарабатывал много, но свою копейку приносил домой с гордостью.

Теперь, сменив множество работ, в том числе и на руководящих постах, прихожу к выводу – легче не стало.

Одно дело, когда отвечаешь за свой участок определенной деятельности и лишь от тебя самого зависит конечный результат.

Все меняется, когда под твоим началом люди, команда. Стоит кому-то из них допустить промах, и работа всех остальных, пусть она и проделана блестяще, идет насмарку.

Руководителю надо быть готовым к тому, что отвечать придется за то, к чему он имеет пусть даже и косвенное отношение. При этом груз ответственности настолько велик, что даже при хорошем окладе, работа по опусканию сходней на пароме покажется раем.

Добавьте сюда право поощрять и наказывать, размышления о том, по заслугам ли похвалил, не слишком ли сурово наказал…

Только со стороны может показаться, что жизнь руководителя – сплошная череда председательствования на важных совещаниях и праздничных мероприятиях.Есть и оборотная сторона медали.

Когда остаешься один на один с самим собой и анализируешь то, как прошел очередной день, появляются сомнения в правильности сделанных шагов, принятых решений и понимание того, что изменить ничего уже нельзя.

Никакой оклад, никакие почетные должности не компенсируют твоих душевных переживаний.

Однако осознанно взятые на себя обязательства надо выполнять.

Строя планы на будущее, уверен только в одном – работа моя, в любом случае, будет связана с землей, с сельским хозяйством и простыми его тружениками. Я сам из них и всегда буду помнить об этом.

О Быховщине и быховчанах

Искренне радуюсь тому, что в Быховском районе меня не считают чужаком.

Право причислять себя к быховчанам я заслужил тем, что на этой земле, в этом районе провел самые важные годы своей жизни.

Здесь проходило мое становление, как руководителя, здесь я встретил свою супругу, обрел друзей и соратников.

Вот и вышло, что Днепр мне дорог также, как Припять, а быховчане близки также, как жители родного Мозыря.

Самый крупный район Могилевской области с богатейшей историей, славными традициями, населенный трудолюбивыми и гостеприимными людьми, сегодня переживает не самые лучшие времена.

Не всегда удается выполнять то, что запланировано, не всегда получается делать жизнь быховчан настолько комфортной, насколько хотелось бы.

Есть масса проблем, но имеются и достижения, которыми стоит гордиться.

В подавляющем своем большинстве люди района – активные, целенаправленные и увлеченные. С ними можно делать большие дела.

Формула же успеха достаточно проста – каждый, на своем месте, обязан трудиться на общий результат. И начальник, и рядовой работник должны понимать – никто, кроме них самих, не сделает жизнь на Быховщине лучше.

О семье и личном времени

Времени, которое уделяю семье, у меня, к сожалению, мало.







Рабочий день начинается не позже шести утра, а справиться с текущими делами редко удается раньше восьми вечера. Выходные для руководителя – понятие более чем абстрактное.

Стараюсь, по мере возможности, участвовать в воспитании дочери Ульяны и сына Ивана, но в основном этим занимается жена.

Мы, мужики, в принципе, существа узконаправленные, способные решать только четко определенный круг задач.

Ума не приложу, чтобы мы делали без своих женщин – матерей и жен. Именно они берут на себя ответственность за то, чтобы семья была тем, что называется ячейкой общества.

По своей природе женщине дано утешать нас в трудную минут, брать часть нашей боли себе и следить за огнем в семейном очаге.

Стараюсь не забывать об этом в те редкие часы, которые провожу с семьей.

Чего жду от детей? Прежде всего, не хочу, чтобы они росли наследниками начальника. Постараюсь воспитать их просто порядочными людьми, остальное приложится.

Еще хочется, чтобы почитали своих предков, помнили о том, что земля является их кормилицей и гордились страной, в которой впервые увидели свет.

Записал СЕРГЕЙ АНТОНОВ.