План мероприятий, посвященных празднованию Дня освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков + автобусные маршруты

Насыщенным обещает быть день 28 июня – День освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков.
В честь знакового праздника на территории районного историко-краеведческого музея состоится торжественное открытие памятного знака. Начало в 9.00.
Место проведения основного праздничного мероприятия – мемориальный комплекс «Лудчицкая высота». В 11.00 начнется торжественный митинг, а его продолжением станут запоминающиеся концертные номера.
Тематические выставки, выездная торговля, партизанская стоянка – все это порадует участников и гостей важного праздника.
Автопарком №6 организован дополнительный автобусный маршрут «
Отъезд от мемориала воинской славы «Лудчицкая высота» – 13 часов.
Отпразднуем освобождение Быховщины вместе!