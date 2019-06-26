План мероприятий, посвященных празднованию Дня освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков + автобусные маршруты

Источник материала: Маяк Преднепровья

Насыщенным обещает быть день 28 июня – День освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков.





В честь знакового праздника на территории районного историко-краеведческого музея состоится торжественное открытие памятного знака. Начало в 9.00.

Место проведения основного праздничного мероприятия – мемориальный комплекс «Лудчицкая высота». В 11.00 начнется торжественный митинг, а его продолжением станут запоминающиеся концертные номера.

Тематические выставки, выездная торговля, партизанская стоянка – все это порадует участников и гостей важного праздника.

Автопарком №6 организован дополнительный автобусный маршрут « Быхов — мемориал воинской славы «Лудчицкая высота» — Быхов ». Отъезд от автостанции г. Быхова в 10 часов (автобус останавливается на всех остановочных пунктах по ходу движения).

Отъезд от мемориала воинской славы «Лудчицкая высота» – 13 часов.

Отпразднуем освобождение Быховщины вместе!