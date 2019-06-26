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В Чехии полицейским пришлось догонять автодом, который ехал сам. Видео забавной погони

27.06.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пражские полицейские, стоявшие на дороге, увидели необычную картину: по трассе на большой скорости ехал прицепной фургон. Домик на колесах двигался сам, поэтому правоохранители отправились за ним в погоню. Но преследование продолжалось недолго. Посмотрите, чем закончилась забавная погоня.

 
 
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Посмотрите, чем закончилась необычная погоня. Там почти хэппи-энд!
 
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