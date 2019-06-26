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BMW открыла в Беларуси продажи почти новых авто по ценам рынка
Источник материала: Myfin
В программе участвуют только неповрежденные автомобили BMW с пробегом. Сначала машина проходит комплексную диагностику с тщательной проверкой «на 360 градусов». Мастера работают с автомобилем, пока тот не станет как новый: устраняют мелкие недостатки, перекрашивают элементы кузова, обновляют ПО и карты навигации и т.д.
После полной диагностики и «омоложения» автомобиль получает сертификат BMW Premium Selection, что указывает на его «высочайшую степень качества и абсолютную надежность». По своим характеристикам он практически идентичен новому автомобилю без пробега.
Сертифицированные BMW можно найти только в автоцентре «АВТОИДЕЯ». Продавать их будут по рыночным, а не заводским ценам – в среднем на 21% дешевле в сравнении с новым автомобилем. Автомобили можно взять на тест-драйв. При покупке доступны кредит, лизинг и trade-in, причем в зачет можно передать автомобиль любой марки, за исключением моделей китайских и отечественных производителей.
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BMW запустила в Беларуси популярную в мире программу BMW Premium Selection. В автоцентре АВТОИДЕЯ теперь продают по ценам вторичного рынка подержанные сертифицированные...
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