Источник материала: Myfin



BMW открыла в Беларуси продажи «почти новых» авто по ценам рынка

В программе участвуют только неповрежденные автомобили BMW с пробегом. Сначала машина проходит комплексную диагностику с тщательной проверкой «на 360 градусов». Мастера работают с автомобилем, пока тот не станет как новый: устраняют мелкие недостатки, перекрашивают элементы кузова, обновляют ПО и карты навигации и т.д.

После полной диагностики и «омоложения» автомобиль получает сертификат BMW Premium Selection, что указывает на его «высочайшую степень качества и абсолютную надежность». По своим характеристикам он практически идентичен новому автомобилю без пробега.

Сертифицированные BMW можно найти только в автоцентре «АВТОИДЕЯ». Продавать их будут по рыночным, а не заводским ценам – в среднем на 21% дешевле в сравнении с новым автомобилем. Автомобили можно взять на тест-драйв. При покупке доступны кредит, лизинг и trade-in, причем в зачет можно передать автомобиль любой марки, за исключением моделей китайских и отечественных производителей.