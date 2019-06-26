ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты рассмотрят законопроект об амнистии. Кто под нее попадет?

27.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Очередную амнистию в республике решено провести в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Попадут под нее и некоторые осужденные по нашумевшей 328-й статье УК.

Белорусские депутаты рассмотрят в пятницу внесенный президентом законопроект об амнистии, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Проект документа за сутки до рассмотрения опубликовала депутат Анна Канопацкая. Sputnik изучил, кто может попасть под действие амнистии.

Дети и беременные

Как говорится в первой статье законопроекта, от ответственности (не только лишения свободы, но и штрафов, запретов занимать определенные должности и тому подобное) будут освобожден ряд осужденных, если это не противоречит другим статьям закона.

Так, амнистировать предлагают несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких родителей, пенсионеров, инвалидов первой или второй группы с определенными заболеваниями.

Предлагается освободить от ответственности также ветеранов боевых действий на территории других государств, пострадавших на ЧАЭС или других радиационных авариях и получивших ранения в период службы в армии, КГБ или других формированиях, включая СК, МВД и иные органы.

Также могут попасть под амнистию-2019 и совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы. Распространиться амнистия и на осужденных по менее тяжким статьям. Опять же, если это не противоречит иным положениям закона.

Также под действие амнистии попадет и ряд иных осужденных и арестованных, если это не противоречит другим нормам. Примечательно, что осужденных по некоторым частям нашумевшей 328-й статьи УК также ждет амнистия.

Кто точно не попадет под амнистию

По ряду менее тяжких статьей от уголовной ответственности освобождать не будут. В том числе — за убийство матерью новорожденного, первую, четвертую и пятую части 328-й статьи, за насилие либо угрозу в отношении должностных лиц, побег из исправительного учреждения и некоторые иные. За тяжкие и особо тяжкие преступления также «поблажек» не дадут.

Не стоит ждать амнистии и лицам, судимым более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления, как и некоторым другим категориям осужденных.

Также под амнистию не подпадут те осужденные, к которым она уже применялась за последние пять лет и которые вновь совершили преступление в период неснятой или непогашенной судимости. Не выйдут и те, кто полностью не возместил ущерб или не уплатил незаконный доход.

Осужденные по некоторым коррупционным статьям также под действие амнистии не попадут.

Не попадут под амнистию и злостные нарушители порядка во время отбывания указания или допустившие особо опасный рецидив преступлений. Приговоренным к смертной казни или пожизненному заключению также амнистии ждать не стоит.


 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередную амнистию в республике решено провести в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Попадут под нее и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литвинчук выиграла 4 награды Европейских игр, всего белорусские гребцы завоевали 10 медалей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика