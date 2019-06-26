Депутаты рассмотрят законопроект об амнистии. Кто под нее попадет?

Источник материала: Новости Дзержинска

Очередную амнистию в республике решено провести в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Попадут под нее и некоторые осужденные по нашумевшей 328-й статье УК.

Белорусские депутаты рассмотрят в пятницу внесенный президентом законопроект об амнистии, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Проект документа за сутки до рассмотрения опубликовала депутат Анна Канопацкая. Sputnik изучил, кто может попасть под действие амнистии.

Дети и беременные

Как говорится в первой статье законопроекта, от ответственности (не только лишения свободы, но и штрафов, запретов занимать определенные должности и тому подобное) будут освобожден ряд осужденных, если это не противоречит другим статьям закона.

Так, амнистировать предлагают несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких родителей, пенсионеров, инвалидов первой или второй группы с определенными заболеваниями.

Предлагается освободить от ответственности также ветеранов боевых действий на территории других государств, пострадавших на ЧАЭС или других радиационных авариях и получивших ранения в период службы в армии, КГБ или других формированиях, включая СК, МВД и иные органы.

Также могут попасть под амнистию-2019 и совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы. Распространиться амнистия и на осужденных по менее тяжким статьям. Опять же, если это не противоречит иным положениям закона.

Также под действие амнистии попадет и ряд иных осужденных и арестованных, если это не противоречит другим нормам. Примечательно, что осужденных по некоторым частям нашумевшей 328-й статьи УК также ждет амнистия.

Кто точно не попадет под амнистию

По ряду менее тяжких статьей от уголовной ответственности освобождать не будут. В том числе — за убийство матерью новорожденного, первую, четвертую и пятую части 328-й статьи, за насилие либо угрозу в отношении должностных лиц, побег из исправительного учреждения и некоторые иные. За тяжкие и особо тяжкие преступления также «поблажек» не дадут.

Не стоит ждать амнистии и лицам, судимым более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления, как и некоторым другим категориям осужденных.

Также под амнистию не подпадут те осужденные, к которым она уже применялась за последние пять лет и которые вновь совершили преступление в период неснятой или непогашенной судимости. Не выйдут и те, кто полностью не возместил ущерб или не уплатил незаконный доход.

Осужденные по некоторым коррупционным статьям также под действие амнистии не попадут.

Не попадут под амнистию и злостные нарушители порядка во время отбывания указания или допустившие особо опасный рецидив преступлений. Приговоренным к смертной казни или пожизненному заключению также амнистии ждать не стоит.



