Техрегламент ЕАЭС, запрещающий применение хлорорганики в добыче и транспортировке нефти, вступает в силу с 1 июля

Источник материала: Интерфакс

Новый технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и использованию", запрещающий использование хлорорганических соединений при добыче и транспортировке нефти, вступает в силу с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении ЕЭК.

Документ устанавливает единые для стран ЕАЭС требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собираются доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

В нем определено предельно допустимое содержание сероводорода, воды, хлористых солей, органических хлоридов. Например, массовая доля сероводорода ограничена 100 млн-1, воды - 1%, органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С, - 6 млн-1. Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме должна составлять не более 100 млн-1, давление насыщенных паров - не превышать 66,7 кПа.

В паспорте на нефть проставляется единый знак обращения продукции на союзном рынке, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям этого техрегламента. Выдача документов не соответствующих новым требованиям с 1 июля не допускается. В то же время действие уже выданных документов об оценке соответствия, а также производство и продажа нефти по прежним нормам допускается до 1 января 2021 года, что позволит более плавно перейти на новый Техрегламент.

Документ не распространяется на нефть, которая идет на экспорт из стран ЕАЭС, поставляется по государственному оборонному заказу, находится на хранении Росрезерве, или используется нефтепроизводителем для собственных нужд.