Премьер-министр из «Слуги народа» показал свою квартиру (там можно подсмотреть интересные идеи)

Источник материала: Tut.by

Многие белорусы смотрели украинский сериал «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл роль президента. Роль же премьер-министра там играл актер Станислав Боклан, который, между тем, недавно переехал в новую квартиру с дизайнерским ремонтом. Как она выглядит рассказывает his.ua . И там можно подсмотреть универсальные идеи для оформления собственного интерьера.



Фото с сайта his.ua

Квартира актера находится в центре Киева. Над интерьером апартаментов работали дизайнеры из украинской студии.

На площади в 86 квадратных метров расположились кухня, объединенная с гостиной, хозяйская спальня с мини-гардеробной, кабинет, который при желании может перевоплощаться в детскую, и два санузла. Вот где будет жить Станислав Боклан с женой:

Кухня и гостиная



































Спальня



















Санузел























«Квартира — это не музей»

Дизайнеры рассказывают, что еще в начале стройки стену между лоджией и жилым пространством квартиры снесли, расширив таким образом студию. Также, чтобы организовать гардеробную, немного сместили двери в спальне. Теперь у актера в спальне появился свой личный санузел и гардероб.

Для обивки дивана выбрали текстиль, который «не боится» животных, а в каких-то мебельных конструкциях использовали металл. В этом интерьере упор делался на практичность.

Но несмотря на свою простоту, ремонт оказался недешевым. Дизайнеры отдали предпочтение натуральным материалам, а они априори не могут быть дешевыми. Например, на полу — натуральный паркет.





— Кому-то наш выбор может не понравиться, но меня здесь все устраивает. Мне же не надо тут водить экскурсии. Мое пожелание относительно белого, серого и черного цветов было выполнено, и результатом я доволен. Я просто хочу, чтобы было хорошо. Ведь, что такое квартира? Это не музей, в ней нужно жить! И тут самое главное, чтобы она тебя не подводила. Чтобы работало все, что может понадобиться, а при необходимости стены можно перекрасить, а пол и мебель заменить, — говорит хозяин.

Отметим, что на момент съемки вещи сюда актер еще не перевозил.