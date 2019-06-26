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«Боюсь тут ночевать». Жильцы залитой цементной жижей сталинки - о ночном обвале потолка

27.06.2019 17:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 26 июня в четырехэтажке на Стахановской, 33 произошло ЧП — частично обрушился потолок в квартирах верхнего этажа. Случилось это во втором подъезде дома, во время проливного дождя. Особенно досталось квартире № 19, где в момент обрушения потолка находилось две девушки-студентки. «Надо было вам ночью приезжать, когда было самое интересное: шуфлем выбрасывали прямо в окно цементную жижу, а МЧС — откачивало воду. Теперь все вещи в цементе и этой грязи. А теперь я туда, в эту квартиру, даже заходить не хочу — там страх». Что произошло и почему — в материале REALTY.TUT.BY.


Четырехэтажная сталинка, которая вчера пережила потоп, находится на Стахановской улице в Тракторозаводском поселке. Застройка тут сформировалась в 40−50 годы, но до сих пор сохранила атмосферу, которая свойственна малоэтажным кварталам. Здесь просторные дворы с вишневыми деревьями у подъездов и геранью на окнах.


Второй подъезд, где вчера все и произошло, — проходной. Правда, дверь, которая выходит на парадную часть фасада с колоннами и лепниной, закрыта. У ее ступенек лежит куча подсохшего за утро цемента, перемешанного с мусором.


Ночью это была цементная жижа, которую жильцы 22-й квартиры собирали лопатой и выбрасывали прямо в окно. Сейчас это место обозначено красно-белой ленточкой, а на балконе «пострадавшей» квартиры сушится все, что вчера намокло.


Так залитая цементом комната выглядит после потопа. Фото: из личного архива Дарьи

— Где мы были в момент обрушения? Да смотрели в потолок, который протекал, тазики подставляли. А потом, когда тут все прорвало и залило цементной жижей, брали шуфель и выбрасывали ее в окно, — рассказала хозяйка квартиры Любовь Петровна. Свою «двушку» она сдает двум девушкам — Дарье и Виктории. Часть потолка обрушилась именно в комнате последней.


Балкон залитой квартиры

— Вика только успела встать с кровати, как туда упала часть потолка и полилась вода, перемешанная с цементом, — рассказала Дарья. — Я стала звонить в 115, потом долго пришлось ждать ответа, потому что в очереди была 29-й. Добиться толку было сложно, меня не понимали, хотя я кричала, что все рушится.


Отчаявшись, девчонки позвонили в МЧС. Спасатели, говорят они, приехали быстро, запретили включать свет и попросили выйти из квартиры, стали откачивать воду.

— Ребята на все реагировали мгновенно, помогали нам во всем, за что мы им очень благодарны. Они же звонили коммунальникам, чтобы те обеспечили доступ на крышу.

В четверг утром девушки разъехались кто куда, поэтому нам удалось поговорить с Дарьей лишь по телефону. Она же прислала нам фото того, как сейчас все выглядит изнутри.


Фото: из личного архива Дарьи

— В квартире пострадала лишь комната Виктории. И практически все личные вещи у нее повреждены — документы, ноутбук, утюг, телевизор, одежда. Понимаете, все залито цементом, и одежда, даже когда высохнет, будет уже непригодной.

Девушка призналась, что на ночь поедет к подруге, потому что после всего произошедшего боится оставаться дома.


Фото из личного архива Дарьи

В потопе пострадало еще две квартиры: соседняя по площадке и этажом ниже. У Ирины из 23 квартиры также протек потолок — вода, говорит она, лилась прямо через галогенки, встроенные в гипсокартон. В ванной и коридоре — та же картина.


В квартире Ирины повреждено освещение, а также потолки и стены, от которых стали отходить обои.

В ночь ЧП, рассказывают жильцы, кроме МЧС были и глава администрации Партизанского района, представитель подрядной организации, которая делает в доме капитальный ремонт, а также директор КУП «ЖЭУ-3 Партизанского района Минска» Владлена Евстратовская.



— В результате залития крыши пострадало три квартиры — № 19, 22 и 23, — говорит Владлена Анатольевна. Она сама составляла акты и вернулась домой лишь к трем часам ночи. — Сейчас в доме идет капитальный ремонт. Накануне ЧП рабочие подрядной организации работали на крыше: снимали со стропил шифер, накрывали их пленкой и делали обрешетку. По этой обрешетке потом кладется финишный материал — металлочерепица или металлопрофиль. Возможно, что из-за сильного ветра и продолжительного дождя повредилась пленка — и, как следствие, большой объем дождевых масс вылился в квартиры верхнего этажа. Минувшей ночью было составлено три акта о залитии. Через две недели, когда все просохнет, будет составлен дефектный акт. Компенсировать жильцам ущерб будет подрядная организация, которая делает ремонт в этом доме. Все документы им уже переданы. Жильцам нужно будет лишь определиться с видом компенсации: ремонт или деньги.


В ЖЭУ также рассказали, что специалисты подрядной организации до утра работали на крыше и были на объекте всю ночь и делали все возможное для устранение причины протечки.


 
Теги: Минск
 
 
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В одной из квартир минской сталинки ночью обвалился потолок, случился потоп. Узнали, что это было.
 
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