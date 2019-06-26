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Из-за следственного эксперимента вечером на 5 часов ограничат движение по участку МКАД
Источник материала: Tut.by
Движение транспорта на участке МКАД временно ограничат вечером 27 июня. Об этом
Ограничение движения на 47-ом километре внутреннего кольца МКАД в направлении Долгиновского тракта связано с проведением следственного эксперимента по факту ранее совершенного ДТП. Время проведения следственного действия — пять часов (с 21.00 27 июня до 02.00 28 июня).
Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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Движение ограничат на 47-ом километре внутреннего кольца в направлении Долгиновского тракта.
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