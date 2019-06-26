Из-за следственного эксперимента вечером на 5 часов ограничат движение по участку МКАД

Источник материала: Tut.by

Движение транспорта на участке МКАД временно ограничат вечером 27 июня. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ограничение движения на 47-ом километре внутреннего кольца МКАД в направлении Долгиновского тракта связано с проведением следственного эксперимента по факту ранее совершенного ДТП. Время проведения следственного действия — пять часов (с 21.00 27 июня до 02.00 28 июня).

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.