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Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне

27.06.2019 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне

К трем наградам, завоёванным с утра добавились ещё 4. Золотыми стали заезды наших каноистов: Артёма Козыря и Елены Ноздрёвой.

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне

Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.   

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне

Артём Козырь, чемпион II Европейских игр:   
Мне какой-то сон приснился, что я уже выиграл. И я проснулся с некоторым разочарованием, что мне надо это еще раз проделать. Погоду вчера мы промониторили, что будет встречный ветер, в принципе, это моя погода. У меня такой хороший, мощный, размашистый гребок, для меня встречный ветер лучше, чем попутный. И поскольку я гребу с левой стороны, левый ветер для меня удобный. Предварительно финал прогонялся. Тактически выбрал для себя более или менее удачную воду и – вот результат.  

Олег Юреня: «Наши девчонки просто молодцы. Их руководитель просто феноменальный тренер»

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Артем Козырь
 
 
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Новости Беларуси. 27 июня белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   К трем наградам, завоёванным с утра добавились ещё 4....
 
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