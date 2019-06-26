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В Молодечненском районе на берегу озера был найден раненый мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Носилово Молодечненского района возле озера был обнаружен окровавленный мужчина.
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Сельчанка была не против пообщаться с прибывшими, и застолье затянулось до следующего утра. В какой-то момент между хозяйкой и гостем возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину кухонным ножом в грудь.
Продолжать ссору гражданин не стал, решив уйти к озеру. Там пострадавшего заметили люди и вызвали скорую. Оказав мужчине помощь, медики сообщили о нём в милицию.
Место происшествия осмотрено, орудие преступления изъято. Назначен ряд экспертиз. Установлена подозреваемая, ею оказалась 35-летняя женщина, она была задержана по месту жительства. Объяснить причины своих противоправных действий задержанная не смогла. Согласно предварительным данным, гражданка злоупотребляет алкоголем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Ранее фигурантка была судима за имущественное преступление.
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Новости Беларуси. В деревне Носилово Молодечненского района возле озера был обнаружен окровавленный мужчина. Как сообщает УВД Минского облисполкома, накануне...
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