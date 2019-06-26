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Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

27.06.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко. Здесь очень сильный боковой ветер. Обстановкой на площадке поинтересовался и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что, тяжёлая гребля сегодня будет?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Тяжёлая, Александр Григорьевич. Боремся.

Александр Лукашенко:
Встречный ветер, конечно. Может, вот туча разогнала, успокоится немного. Ну, все в равных условиях.

Сергей Ковальчук:  
Все, да, абсолютно.

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Несмотря на тяжёлые условия, главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. С трибун видны и слышны переживания за белорусских спортсменов.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Ковальчук
 
 
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Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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