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Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко. Здесь очень сильный боковой ветер. Обстановкой на площадке поинтересовался и глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Александр Лукашенко:
Сергей Ковальчук:
Несмотря на тяжёлые условия, главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. С трибун видны и слышны переживания за белорусских спортсменов.
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Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в...
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