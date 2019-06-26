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Филигранная работа. Во Дворце Независимости проходит выставка «Спорт 21 века в скульптуре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости государственные награды лучшим из лучших в своих сферах, настоящим героям нашего времени вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:
Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:
Александр Дубов, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Посмотреть гости могли и на уникальную коллекцию, приуроченную к Европейским играм. «Спорт 21 века в скульптуре» – именно так называются эти работы. Всего в коллекции – 14 экспонатов, а вот представляют они 10 видов спорта. Кропотливая работа заняла около года.
Впервые в скульптуре малых форм применили уникальную поворотно-образную систему. Совместно с редчайшей огранкой минералов она позволила создать по-настоящему экспрессивные образы, а главное – очень реалистичные.
Кстати, именно в Минске уникальная коллекция впервые представлена широкой публике. Дальше экспонаты начнут своё путешествие по странам. И следующий пункт назначения – Япония.
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости государственные награды лучшим из лучших в своих сферах, настоящим героям нашего времени вручил Президент...
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