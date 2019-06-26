«Я нахожусь на космическом корабле». Как мы показывали Солодухе ТВ изнутри

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня Александр Солодуха стал гостем выездной студии СТВ. Между съёмками заслуженный артист Беларуси посмотрел, как устроена телевизионная работа изнутри. Музыкант отметил, что процесс видит впервые, хотя гостем на ТВ выступает достаточно часто.



