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«Я нахожусь на космическом корабле». Как мы показывали Солодухе ТВ изнутри

27.06.2019 16:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня Александр Солодуха стал гостем выездной студии СТВ. Между съёмками заслуженный артист Беларуси посмотрел, как устроена телевизионная работа изнутри. Музыкант отметил, что процесс видит впервые, хотя гостем на ТВ выступает достаточно часто.  

«Я нахожусь на космическом корабле». Как мы показывали Солодухе ТВ изнутри

Нашу новую ПТС он сравнил с космическим кораблём, а также сделал памятное фото с ведущей новостей Ольгой Коршун. Бэкстейдж видеовизита смотрите на страницах в наших соцетях.  

Люди в материале: Александр Солодуха, Ольга Коршун
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 27 июня Александр Солодуха стал гостем выездной студии СТВ. Между съёмками заслуженный артист Беларуси посмотрел, как устроена телевизионная...
 
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