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Velcom | A1, МТС и life:) пожаловались друг на друга в МАРТ. Что происходит?

27.06.2019 17:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Три оператора сотовой связи – velcom | A1, МТС и life:) – пожаловались друг на друга в МАРТ. Об этом сообщает Office Life.

Что не так с life:)

На life:) пожаловались из-за тарифа «Безлимит на все», но кто – неизвестно. Для тех, кто переносил свой номер от другого оператора, условия были лучше, чем для действующих абонентов life:), желающих подключиться к «безлимиту». МАРТ посчитал, что life:) переманивал пользователей у других игроков, привлекая их бонусами, а новых и не думал искать. Он вел себя «недобросовестно».

МАРТ не рассказал о количестве «украденных» пользователей и о сумме ущерба. Но, поскольку «БеСТ», которой и принадлежит бренд life:), прекратила свою акцию, компанию не наказали.

Что не так с velcom | A1

«БеСТ» пожаловалась на velcom | A1 из-за акции «Добро пожаловать в velcom!» Оператор предлагал абонентам Витебска и Витебской области (а особенно тем, кто хотел перенести номер в другую сеть) звонить во все сети и получать безлимитный доступ в интернет за один рубль в месяц. «БеСТ» пришла к выводу, что velcom | A1 установил монопольно низкую цену на товар. 

В этом случае МАРТ признал нарушение. Министерство заявило о начале административного процесса – возможно, velcom | A1 привлекут к ответственности.

Что не так с МТС

На МТС пожаловалась все та же «БеСТ». На этот раз из-за нескольких акций: «Welcome to MTS», «Останемся друзьями», «Добро пожаловать в МТС!». Здесь также предлагались за один рубль в месяц звонки во все сети и безлимитный интернет.

Формулировка «БеСТ» не изменилась: МТС установил монопольно низкую цену на товар. По этой причине компания потеряла абонентскую базу в Гомельской области. МАРТ направил предупредительное письмо «обидчику», порекомендовал исправиться и вновь пригрозил административным процессом. 

Арт на обложке: Sophie Leng & Will Styer. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Три оператора сотовой связи – velcom | A1, МТС и life:) – пожаловались друг на друга в МАРТ. Об этом сообщает Office Life. Что не так с life:) На life:) пожаловались из-за тарифа...
 
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