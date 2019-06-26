«Некоторые пингвины — геи. Смиритесь». Лондонский зоопарк поддержал ЛГБТ-прайд

Источник материала: KYKY

Лондонский зоопарк решил поддержать прайд, который пройдет 6 июля в поддержку ЛГБТ-сообщества. К подготовке присоединили однополую пару пингвинов: Ронни и Реджи. В их вольере установили баннер с надписью: «Некоторые пингвины – геи. Смиритесь».

Ронни и Реджи – пингвины-гомосексуалы, пишет LGBTQ Nation. Вместе они живут с 2014 года: пара ухаживала за птенцом Китоном, пока тот не покинул гнездо. Ронни и Реджи живут вместе с 91 пингвином, среди которых есть и другие гей-пары.

Баннер имеет тот же цвет и шрифт, что и знаменитая кампания «Get Over It», которую продвигала благотворительная ЛГБТ-организации Stonewall. В дополнение к забавной надписи в Лондонском зоопарке проведут тематический ивент, посвященный месяцу прайда.

Фото обложки: ZSL London Zoo.