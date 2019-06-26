|
«Некоторые пингвины — геи. Смиритесь». Лондонский зоопарк поддержал ЛГБТ-прайд
Источник материала: KYKY>
Лондонский зоопарк решил поддержать прайд, который пройдет 6 июля в поддержку ЛГБТ-сообщества. К подготовке присоединили однополую пару пингвинов: Ронни и Реджи. В их вольере установили баннер с надписью: «Некоторые пингвины – геи. Смиритесь».
Ронни и Реджи – пингвины-гомосексуалы,
Баннер имеет тот же цвет и шрифт, что и знаменитая кампания «Get Over It», которую продвигала благотворительная ЛГБТ-организации Stonewall. В дополнение к забавной надписи в Лондонском зоопарке проведут тематический ивент, посвященный месяцу прайда.
Фото обложки: ZSL London Zoo.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондонский зоопарк решил поддержать прайд, который пройдет 6 июля в поддержку ЛГБТ-сообщества. К подготовке присоединили однополую пару пингвинов: Ронни и Реджи. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)