|
СМИ сообщают о смерти президента Туниса
Источник материала: Партизан
92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг, 27 июня, после госпитализации.
Об этом сообщает
Как сообщалось на странице президента в Facebook ранее в четверг,
Вскоре после этого ключевой советник Фирас Гефрех сообщил в Twitter, что президент находится в «критическом состоянии».
Это заявление было сделано после того, как в Тунисе в результате двух нападений смертников убили полицейского и ранили восемь человек.
Эс-Себси, первый президент страны, избранный демократическим путем, пришел к власти в 2014 году, через три года после восстания «арабской весны», свергнувшего многолетнего диктатора Зина аль-Абидина Бен Али и вызвавшего восстания в нескольких арабских странах.
Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.
Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг, 27 июня, после госпитализации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)