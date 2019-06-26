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СМИ сообщают о смерти президента Туниса

27.06.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг, 27 июня, после госпитализации.


Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на тунисский телеканал Ennahar TV.

Как сообщалось на странице президента в Facebook ранее в четверг, Эс-Себси серьезно заболел и был переведен в военный госпиталь в Тунисе». 

Вскоре после этого ключевой советник Фирас Гефрех сообщил в Twitter, что президент находится в «критическом состоянии».

Это заявление было сделано после того, как в Тунисе в результате двух нападений смертников убили полицейского и ранили восемь человек.

Эс-Себси, первый президент страны, избранный демократическим путем, пришел к власти в 2014 году, через три года после восстания «арабской весны», свергнувшего многолетнего диктатора Зина аль-Абидина Бен Али и вызвавшего восстания в нескольких арабских странах.

Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.

Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.

 
 
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92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг, 27 июня, после госпитализации.
 
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