СМИ сообщают о смерти президента Туниса





Daily Sabah со ссылкой на тунисский телеканал Ennahar TV. Об этом сообщаетсо ссылкой на тунисский телеканал Ennahar TV.





Эс-Себси серьезно заболел и был переведен в военный госпиталь в Тунисе». Как сообщалось на странице президента в Facebook ранее в четверг,





Вскоре после этого ключевой советник Фирас Гефрех сообщил в Twitter, что президент находится в «критическом состоянии».





Это заявление было сделано после того, как в Тунисе в результате двух нападений смертников убили полицейского и ранили восемь человек.





Эс-Себси, первый президент страны, избранный демократическим путем, пришел к власти в 2014 году, через три года после восстания «арабской весны», свергнувшего многолетнего диктатора Зина аль-Абидина Бен Али и вызвавшего восстания в нескольких арабских странах.





Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.





Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.