Путаются в показаниях: что не так с новыми правилами призыва в армию

Молодым белорусам впору обеспокоиться: в армию могут начать призывать по новым правилам уже этой осенью.





Интересно, что, несмотря на формальное соблюдение регламента, можно смело говорить: новый закон невероятно быстро внесли на рассмотрение, можно сказать, впрыгнули в последний вагон. Видимо, Минобороны очень хотелось успеть получить новыве правила призыва еще до роспуска парламента, то есть к осенней призывной кампании.





Sputnik . Ведь в случае принятия закона уже в сентябре, когда начнется призыв, молодых белорусов призывного возраста ждут удивительные новации и приключения в стенах военкомата и за его пределами. Какие неожиданности и непонятные нововведения ждут призывников, разбирался



Армии нужны люди

Министр обороны Андрей Равков не скрывал от журналистов, что главная цель нового закона – это увеличение количества призывников. Оказывается, в Беларуси целых 76 категорий граждан обладают правом на отсрочку, то есть имеют для нее законные основания.





По мнению высокопоставленного военного, это вопиющая несправедливость по отношению к другим гражданам нашей родины. При этом он упирает на высокий авторитет армии в обществе, но не может найти ответа, почему каждый призыв от службы тем или иным способом пытается уклониться около 4 тысяч человек.





Теперь простая арифметика: новые правила призыва, когда каждый белорус будет иметь всего одну отсрочку от армии для получения образования, позволят привлечь дополнительно от 1,5 до 2 тысяч призывников весной и около 3 тысяч осенью.





Вот таким элегантным способом белорусские военные решили проблему с уклонистами, заменив их другими белорусами.



Путаются в показаниях

В случае если закон будет принят этим летом, уже осенью ребята, окончившие средние специальные учебные заведения, учреждения профессионально-технического образования, окажутся в новых реалиях.





Многие белорусы после колледжей-училищ идут в высшие учебные заведения и теперь в случае успешного прохождения вступительной кампании не получат автоматически отсрочку на время учебы в университете. По новым правилам в сентябре начинается призыв, и таким ребятам придется уйти в армию, а на время службы брать академический отпуск.





Правда, депутаты убеждали журналистов, что закон не имеет обратной силы и в этом году выпускникам ссузов и учреждений ПТО при поступлении ничего не грозит. Сомнения на этот счет развеял министр, который сказал, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.





Добавил тумана в историю с поступлением и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, который утверждал, что поступать на учебу за границу можно будет по направлению государства. При этом вроде никто не отнимает права у белорусов самостоятельно поступать в иностранные вузы, но нужно будет отслужить. Причем совсем непонятно: придется брать академический отпуск или все же служба в армии дождется окончания зарубежного университета?





Невыездной товарищ уклонист

Раньше по правилам уклонистом считался только тот белорус, который, получив на руки повестку и расписавшись в корешке, потом не являлся в военкомат. В таком случае его могли внести в базу данных невыездных и уведомить об этом.





Депутат Игорь Мартынов убеждал журналистов, что такой порядок будет действовать и сейчас и решение о запрете на выезд даже можно оспорить в течение недели.





Правда, по версии министра Андрея Равкова, уклонистом будет считаться и тот белорус, которого военкомат не смог оповестить надлежащим образом. Оказывается, каждый гражданин страны из газет может узнать, когда начинается призыв, к тому же военкомат может уведомить родителей, деканат и, в конце концов, позвонить.





Получается, что даже без повестки на руках можно стать уклонистом. После этого гражданин сразу автоматически попадает в базу данных невыездных. И да, каждый военнообязанный должен уведомлять свой военкомат о смене места жительства, иначе – снова уклонист.





Кстати, теперь если вы захотите пойти работать в государственную структуру или силовые органы и у вас нет службы за плечами, то вас не возьмут на работу. Конечно, только в том случае, если вы избежали службы без законных на то оснований.