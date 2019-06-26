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Зеленский обратился к Путину

27.06.2019 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой вернуть 24 украинских моряка, захваченных РФ в районе Керченского пролива.



Об этом Зеленский заявил на брифинге в четверг.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас всех есть дети. Верните детей родителям", - заявил он.

Перед этим Зеленский сказал: "Я понимаю, что такое международное право. Как действует МИД. Я понимаю, что такое решение международного трибунала. Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть: право, приговор. Моряков нет. Поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой".


25 июня истек срок Международного трибунала по морскому праву, который обязал Российскую Федерацию освободить пленных украинских моряков. Однако Москва не собирается этого делать.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию отпустить моряков и вернуть захваченные суда. На исполнение решения дали месяц. За это время должны были закрыть уголовные производства против пленников и обеспечить условия для их возвращения домой.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой вернуть 24 украинских моряка, захваченных РФ в районе Керченского...
 
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