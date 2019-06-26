Евроигры в Баку и Минске: сравнение не в нашу пользу









Наша нива сравнила, в какую сумму обошлись первые игры Азербайджану и много ли туристов побывало там в те дни (спойлер: не много, но к нам прибыло их еще меньше). сравнила, в какую сумму обошлись первые игры Азербайджану и много ли туристов побывало там в те дни (спойлер: не много, но к нам прибыло их еще меньше).





Бюджет: дешево не получилось

Официальный бюджет Европейских игр в Баку составил $1,12 миллиарда. На организации не экономили: одно только выступление Леди Гаги на церемонии открытия обошлось в $2 миллиона. А само шоу — в $95 миллионов.





В Минске же на церемонии открытия и закрытия будет потрачено $12 миллионов. Но и хедлайнеры — Анна Нетребко и Николай Басков — не того уровня.





По подсчетам ВВС, Азербайджан потратил на игры около $5 миллиардов. Средства на подготовку расходовались из бюджета не только в год проведения соревнований, но в 2013-м и 2014-м. За их счет, в частности, построили Дворец водных видов спорта, гимнастический комплекс, футбольный стадион на 65 тысяч зрителей, парк Европейских игр в Баку, олимпийские спортивные комплексы в 11 регионах страны и «дома молодежи» в 9 регионах.





В Беларуси необходимая спортивная инфраструктура имелась. Из того, что сделали дополнительно, — провели реконструкцию некоторых арен, устроили столовую для спортсменов в Студенческой деревне, а общежитиях отремонтировали комнаты, чтобы заселить туда атлетов. Много денег потребовала «информационно-технологическая платформа». На запуск официального сайта игр, прокладку оптоволокна и другие ИТ-составляющие затрачено $37 миллионов.





Отметим, что в 2016 году Лукашенко заявлял, что в общей сложности на подготовку к играм потратят не более $50 миллионов. «Это слезы для страны», — прокомментировал он тогда эту сумму.





Туристов — в 4 раза меньше, чем ожидалось

За время Европейских игр город Баку посетили 28 тысяч туристов. В Беларуси, ориентируясь на эту цифру, ожидали не менее 30 тысяч иностранных гостей.





«Эта цифра с очень большой оговоркой, поскольку Баку был далеко, только авиасообщение туда было достаточно дорогим. В нашем случае ожидается гораздо больше туристов», — уверял заместитель директора Дирекции Европейских игр Анатолий Котов.





К настоящему времени число приехавших составило лишь 8 тысяч. Церемония закрытия игр намечена на ближайшее воскресенье, поэтому маловероятно, что численность туристов приблизится к той, что прогнозировалась.





Для сравнения: в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, страну посетило около 80 тысяч туристов.





Спортсменов тоже стало меньше

Новый формат, видимо, пока не очень интересен и самим спортсменам. Если игры в Баку собрали 5,7 тысячи атлетов, то в Минск их приехало гораздо меньше — 4 тысячи. На первых играх спортсмены соревновались в 30 видах спорта, на вторых — в 15.





Интересно, что в 2015 году сборная Азербайджана была второй в медальном зачете. Беларусь пока тоже держится на второй строчке рейтинга. Первенство и тогда, и сейчас принадлежит России.