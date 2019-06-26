ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евроигры в Баку и Минске: сравнение не в нашу пользу

27.06.2019 16:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

540 миллионов рублей — в такую сумму Беларуси уже обошлось проведение Европейских игр. 266 миллионов из этой суммы — бюджетные деньги.



Наша нива сравнила, в какую сумму обошлись первые игры Азербайджану и много ли туристов побывало там в те дни (спойлер: не много, но к нам прибыло их еще меньше).

Бюджет: дешево не получилось

Официальный бюджет Европейских игр в Баку составил $1,12 миллиарда. На организации не экономили: одно только выступление Леди Гаги на церемонии открытия обошлось в $2 миллиона. А само шоу — в $95 миллионов.

В Минске же на церемонии открытия и закрытия будет потрачено $12 миллионов. Но и хедлайнеры — Анна Нетребко и Николай Басков — не того уровня.

По подсчетам ВВС, Азербайджан потратил на игры около $5 миллиардов. Средства на подготовку расходовались из бюджета не только в год проведения соревнований, но в 2013-м и 2014-м. За их счет, в частности, построили Дворец водных видов спорта, гимнастический комплекс, футбольный стадион на 65 тысяч зрителей, парк Европейских игр в Баку, олимпийские спортивные комплексы в 11 регионах страны и «дома молодежи» в 9 регионах.

В Беларуси необходимая спортивная инфраструктура имелась. Из того, что сделали дополнительно, — провели реконструкцию некоторых арен, устроили столовую для спортсменов в Студенческой деревне, а общежитиях отремонтировали комнаты, чтобы заселить туда атлетов. Много денег потребовала «информационно-технологическая платформа». На запуск официального сайта игр, прокладку оптоволокна и другие ИТ-составляющие затрачено $37 миллионов.

Отметим, что в 2016 году Лукашенко заявлял, что в общей сложности на подготовку к играм потратят не более $50 миллионов. «Это слезы для страны», — прокомментировал он тогда эту сумму.

Туристов — в 4 раза меньше, чем ожидалось

За время Европейских игр город Баку посетили 28 тысяч туристов. В Беларуси, ориентируясь на эту цифру, ожидали не менее 30 тысяч иностранных гостей.

«Эта цифра с очень большой оговоркой, поскольку Баку был далеко, только авиасообщение туда было достаточно дорогим. В нашем случае ожидается гораздо больше туристов», — уверял заместитель директора Дирекции Европейских игр Анатолий Котов.

К настоящему времени число приехавших составило лишь 8 тысяч. Церемония закрытия игр намечена на ближайшее воскресенье, поэтому маловероятно, что численность туристов приблизится к той, что прогнозировалась.

Для сравнения: в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, страну посетило около 80 тысяч туристов.

Спортсменов тоже стало меньше

Новый формат, видимо, пока не очень интересен и самим спортсменам. Если игры в Баку собрали 5,7 тысячи атлетов, то в Минск их приехало гораздо меньше — 4 тысячи. На первых играх спортсмены соревновались в 30 видах спорта, на вторых — в 15.

Интересно, что в 2015 году сборная Азербайджана была второй в медальном зачете. Беларусь пока тоже держится на второй строчке рейтинга. Первенство и тогда, и сейчас принадлежит России.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
540 миллионов рублей — в такую сумму Беларуси уже обошлось проведение Европейских игр. 266 миллионов из этой суммы — бюджетные деньги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Филигранная работа. Во Дворце Независимости проходит выставка «Спорт 21 века в скульптуре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика