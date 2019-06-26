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Устроивший смертельное ДТП на скорости 200 км/ч осужден на 7 лет колонии

27.06.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Устроивший смертельное ДТП на скорости 200 км/ч осужден на 7 лет колонии
АиФ

Авария произошла днем 25 января на автодороге М10.

Мужчина 1979 года рождения на автомобиле Peugeot 407 ехал в Лунинец. На 333-м км трассы он врезался в попутный легковой автомобиль. В результате ДТП пассажирка Peugeot получила смертельные травмы. Следствие установило, что водитель сел за руль пьяным, его внимание и быстрота реакции были снижены в том числе из-за употребления лекарства, в состав которого входит психотропное вещество. Автомобиль на этом участке двигался со скоростью не менее 199 км/ч.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 УК. Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Суд Лунинецкого района сегодня огласил приговор водителю, который пьяным на скорости около 200 км/ч устроил смертельное ДТП.
 
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