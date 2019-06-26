Гродненские таможенники изъяли люксовый SUV с перебитым VIN-номером

Источник материала: Tut.by

Гродненские таможенники установили факт незаконного перемещения через границу находящегося в розыске люксового SUV. Автомобиль Range Rover Sport 2014 года направлялся из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Гродненской региональной таможне.





В ведомстве сообщили , что гражданин Российской Федерации, перемещавший Range Rover, следовал через пункт пропуска «Котловка». При проведении таможенного контроля должностными лицами было установлено несоответствие VIN-номера на автомобиле и указанного в техническом паспорте. Транспортное средство направили на экспертизу. Эксперт подтвердил, что идентификационный номер авто видоизменен путем нанесения вторичного номера. Также выяснилось, что автомобиль числится в розыске по базе данных Интерпола.





Range Rover Sport стоимостью около 100 тысяч белорусских рублей изъяли. По факту совершения правонарушения начат административный процесс.