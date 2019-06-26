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Гродненские таможенники изъяли люксовый SUV с перебитым VIN-номером
Источник материала: Tut.by
Гродненские таможенники установили факт незаконного перемещения через границу находящегося в розыске люксового SUV. Автомобиль Range Rover Sport 2014 года направлялся из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Гродненской региональной таможне.
В ведомстве
Range Rover Sport стоимостью около 100 тысяч белорусских рублей изъяли. По факту совершения правонарушения начат административный процесс.
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Автомобиль Range Rover Sport 2014 года направлялся из Литвы на территорию Евразийского экономического союза.
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