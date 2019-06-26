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Гродненские таможенники изъяли люксовый SUV с перебитым VIN-номером

27.06.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские таможенники установили факт незаконного перемещения через границу находящегося в розыске люксового SUV. Автомобиль Range Rover Sport 2014 года направлялся из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Гродненской региональной таможне.


В ведомстве сообщили, что гражданин Российской Федерации, перемещавший Range Rover, следовал через пункт пропуска «Котловка». При проведении таможенного контроля должностными лицами было установлено несоответствие VIN-номера на автомобиле и указанного в техническом паспорте. Транспортное средство направили на экспертизу. Эксперт подтвердил, что идентификационный номер авто видоизменен путем нанесения вторичного номера. Также выяснилось, что автомобиль числится в розыске по базе данных Интерпола.


Range Rover Sport стоимостью около 100 тысяч белорусских рублей изъяли. По факту совершения правонарушения начат административный процесс.

 
 
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Автомобиль Range Rover Sport 2014 года направлялся из Литвы на территорию Евразийского экономического союза.
 
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