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Литвинчук выиграла 4 награды Европейских игр, всего белорусские гребцы завоевали 10 медалей
Источник материала: Tut.by
Белоруска Марина Литвинчук завершила выступление на II Европейских играх завоеванием золотой медали в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м.
Марина Литвинчук лидировала большую часть марафонской гонки и довела ее до победы, преодолев дистанцию за 24 минуты 52,258 секунды. Серебро у венгерки Доры Бодоньи (24.53,003), бронза у словачки Марианы Петрушовой (24.59,099).
Всего Марина Литвинчук завоевала на домашних Европейских играх 4 медали (2 золота, 1 серебро, 1 бронза). Также 4 награды (2, 1, 1) в активе белоруски Ольги Худенко.
В мужской гонке на 5000 м, которая завершала программу соревнований гребцов, белорусский байдарочник Олег Юреня занял 4-е место (21.55,680). Впереди здесь венгр Балинт Копаж (21.45,255), португалец Фернанду Пимента (21.46,554) и немец Макс Хофф (21.49,276).
Всего же белорусские байдарочники и каноисты на гребном канале в Заславле завоевали 10 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые) II Европейских игр.
Кроме байдарочницы Марины Литвинчук на 5000 м, сегодня чемпионами II Европейских игр на дистанции 200 м в каноэ-одиночке
Серебряными медалистками Европейских игр
Бронзу
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Белоруска Марина Литвинчук завершила выступление на II Европейских играх завоеванием золотой медали в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м.
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