Литвинчук выиграла 4 награды Европейских игр, всего белорусские гребцы завоевали 10 медалей

Источник материала: Tut.by

Белоруска Марина Литвинчук завершила выступление на II Европейских играх завоеванием золотой медали в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м.

Марина Литвинчук лидировала большую часть марафонской гонки и довела ее до победы, преодолев дистанцию за 24 минуты 52,258 секунды. Серебро у венгерки Доры Бодоньи (24.53,003), бронза у словачки Марианы Петрушовой (24.59,099).



Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Вадим Замировский, TUT.BY

Всего Марина Литвинчук завоевала на домашних Европейских играх 4 медали (2 золота, 1 серебро, 1 бронза). Также 4 награды (2, 1, 1) в активе белоруски Ольги Худенко.

В мужской гонке на 5000 м, которая завершала программу соревнований гребцов, белорусский байдарочник Олег Юреня занял 4-е место (21.55,680). Впереди здесь венгр Балинт Копаж (21.45,255), португалец Фернанду Пимента (21.46,554) и немец Макс Хофф (21.49,276).

Всего же белорусские байдарочники и каноисты на гребном канале в Заславле завоевали 10 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые) II Европейских игр.

Кроме байдарочницы Марины Литвинчук на 5000 м, сегодня чемпионами II Европейских игр на дистанции 200 м в каноэ-одиночке стали также белорусы Артем Козырь и Елена Ноздрева. Золото в байдарке-одиночке на 500 м выиграла Ольга Худенко. А 26 июня, в первый день медальных заездов , в байдарке-двойке на 500 м победили Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

Серебряными медалистками Европейских игр сегодня стали белорусские экипажи каноэ-двойки на 500 м (Надежда Макарченко, Ольга Климова) и байдарки-четверки на 500 м (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Литвинчук).

Бронзу сегодня на дистанции 200 м завоевали Дмитрий Третьяков в байдарке-одиночке, а также Ольга Худенко и Марина Литвинчук в байдарке-двойке. А 26 июня бронзу добыл Олег Юреня в байдарке-одиночке на 1000 м.



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