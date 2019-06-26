Минобороны будет добиваться, чтобы службу в армии включали в страховой стаж

Источник материала: Tut.by

Минобороны намерено добиваться зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. В ведомстве отмечают, что это предложение поддержали в большинстве госорганов. Напомним, вопрос о включении в страховой стаж службу в армии (наряду с учебой в вузе и декретным отпуском) в Беларуси поднимают не первый год.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму (включить службу в армии в страховой пенсионный стаж. Прим. ред.), военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата», — отмечают в Минобороны,

Ранее за включение службы в армии (как и учебы в вузе, так и декретный отпуск) в страховой стаж выступали парламентарии.

«Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед Родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных сил, а значит, и обороноспособности страны», — говорил ранее депутат Игорь Марзалюк.

Вместо того чтобы поощрять мужчин, которые откликаются на призыв государства, их, наоборот, наказывают, отмечали парламентарии.

— Получается, что те, кому всеми правдами и неправдами удается избежать срочной службы в армии, оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане, — говорила ранее депутат Тамара Красовская.

Напомним, в Беларуси служба в армии (как и учеба в вузе, и декретный отпуск) учитываются только в трудовом стаже, необходимом для расчета конкретного размера пенсии, которую будет получать конкретный человек.

К примеру, в России нахождение на военной службе по призыву учитывается по формуле «один день военной службы за два дня работы», если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления в образовательную организацию) не превысил одного года. Так что в России послужить в армии даже выгодно для пенсионного стажа.