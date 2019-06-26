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Минобороны будет добиваться, чтобы службу в армии включали в страховой стаж
Источник материала: Tut.by
Минобороны
«Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму (включить службу в армии в страховой пенсионный стаж. Прим. ред.), военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата», — отмечают в Минобороны,
Ранее за включение службы в армии (как и учебы в вузе, так и декретный отпуск) в страховой стаж
«Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед Родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных сил, а значит, и обороноспособности страны», — говорил ранее депутат Игорь Марзалюк.
Вместо того чтобы поощрять мужчин, которые откликаются на призыв государства, их, наоборот, наказывают, отмечали парламентарии.
— Получается, что те, кому всеми правдами и неправдами удается избежать срочной службы в армии, оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане, — говорила ранее депутат Тамара Красовская.
Напомним, в Беларуси служба в армии (как и учеба в вузе, и декретный отпуск) учитываются только в трудовом стаже, необходимом для расчета конкретного размера пенсии, которую будет получать конкретный человек.
К примеру, в России нахождение на военной службе по призыву
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Минобороны намерено добиваться зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. В ведомстве отмечают, что это предложение поддержали в большинстве госорганов.
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