ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны будет добиваться, чтобы службу в армии включали в страховой стаж

27.06.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минобороны намерено добиваться зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. В ведомстве отмечают, что это предложение поддержали в большинстве госорганов. Напомним, вопрос о включении в страховой стаж службу в армии (наряду с учебой в вузе и декретным отпуском) в Беларуси поднимают не первый год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму (включить службу в армии в страховой пенсионный стаж. Прим. ред.), военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата», — отмечают в Минобороны,

Ранее за включение службы в армии (как и учебы в вузе, так и декретный отпуск) в страховой стаж выступали парламентарии.

«Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед Родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных сил, а значит, и обороноспособности страны», — говорил ранее депутат Игорь Марзалюк.

Вместо того чтобы поощрять мужчин, которые откликаются на призыв государства, их, наоборот, наказывают, отмечали парламентарии.

— Получается, что те, кому всеми правдами и неправдами удается избежать срочной службы в армии, оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане, — говорила ранее депутат Тамара Красовская.

Напомним, в Беларуси служба в армии (как и учеба в вузе, и декретный отпуск) учитываются только в трудовом стаже, необходимом для расчета конкретного размера пенсии, которую будет получать конкретный человек.

К примеру, в России нахождение на военной службе по призыву учитывается по формуле «один день военной службы за два дня работы», если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления в образовательную организацию) не превысил одного года. Так что в России послужить в армии даже выгодно для пенсионного стажа.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны намерено добиваться зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. В ведомстве отмечают, что это предложение поддержали в большинстве госорганов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Устроивший смертельное ДТП на скорости 200 км/ч осужден на 7 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика