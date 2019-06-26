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Что купить на распродаже, чтобы быть в тренде осенью

27.06.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Что купить на распродаже, чтобы быть в тренде осенью

фото: depositphotos.com

Какие вещи можно купить с прицелом на осень, чтобы обновить гардероб и не потратить большую часть зарплаты.

Glamour составил список  главных хитов предстоящей осени. Их можно найти в магазинах по приятной цене уже сейчас и носить в прохладные дождливые дни.

Клетчатый пиджак

Осенний образ и клетка – два понятия, идущие рука об руку. Выбирайте удлиненные клетчатые жакеты глубоких оттенков и сочетайте их с джинсами, юбками и классическими брюками. Также отлично будут смотреться объемные модели с шахматным узором, которые мы носили прошлой весной.


Брюки-дудочки и джинсы скинни остались в прошлом – на их место пришли модели свободного кроя. Сейчас самое время купить себе подходящую пару, которую можно будет носить и на работу, и на встречу с друзьями. Тем более что летние коллекции изобилуют всевозможными вариантами: от широких, порой бесформенных брюк до кюлотов. С чем их носить? С простыми футболками, пиджаками, рубашками, топами, бомберами и обувью на плоском ходу.

Вещи всех оттенков коричневого

В предстоящем сезоне дизайнеры предлагают одеваться в коричневый с ног до головы, поэтому смело ищите в летних коллекциях пиджаки и рубашки в этой теплой палитре. Миксуйте оттенки охры, пожелтевшей листвы и ореха и будьте уверены, что все внимание окружающих будет приковано к вашему образу, напоминающему о шоколадном кексе.


Плиссированная юбка

Плиссированные юбки – синоним женственности, и в гардеробе истинной леди их число может превышать количество брюк из денима. В холодное время года выбирайте модели из плотных тканей – в таких вы будете чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Если не знаете, какие принты будут смотреться наиболее выигрышно, сделайте ставку на клетку в диапазоне от «гусиной лапки» до шотландской – не прогадаете.


Базовая футболка из плотной ткани

Футболка из плотной ткани – одна из главных инвестиций современных модниц. Поэтому во время распродаж подберите себе сразу несколько – от однотонных до моделей с нейтральным принтом. Модный лайфхак – если вы не нашли что искали в женском отделе, загляните в мужской – там часто остаются маленькие размеры. Да и ткани, из которых шьются футболки для парней, нередко превосходят по качеству.


Лодочки

Золотое правило умных модниц – покупать классические лодочки только в сезон скидок. Почему бы и нет? Так вы не только приобретете универсальную пару, о которой давно мечтали, по доступной цене, но и сможете потратить сэкономленные деньги на новое платье. Отличный повод намекнуть бойфренду на романтическое свидание.


Джинсы

Очередная пара джинсов – это не преступление, а еще одно признание в любви к одежде из денима. Сезонности для джинсов не существует, поэтому найти в летних коллекциях брюки для осени не составит труда. Обращайте внимание на темно-синие и черные модели свободного кроя – в слякоть вы будете нам благодарны.


Блузка или рубашка с длинным рукавом

Сложно представить современный женский гардероб без классических рубашек. Они уже давно перестали ассоциироваться лишь с офисным дресс-кодом и превратились в незаменимый элемент для создания элегантного образа. Во время летних распродаж присмотритесь не только к белым рубашкам, но и к цветным моделям из шелка с лаконичным узором.


 
 
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Какие вещи можно купить с прицелом на осень, чтобы обновить гардероб и не потратить большую часть зарплаты.
 
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