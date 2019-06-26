«Президент приехал - дополнительный стимул». Каноисты Козырь и Ноздрева - о золоте Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Артем Козырь и Елена Ноздрева под ветер и проливной дождь выиграли заезды в каноэ-одиночке на 200 м на II Европейских играх. После успеха Артем рассказал о волнении в связи с выступлением на глазах у президента страны и о том, как в течение года шел к тому, чтобы победить 27 июня. Лена вспомнила, как из-за плохого настроения решила подкрасить волосы в зеленый цвет, а также поведала о радости за своего молодого человека из Украины — у него серебряная медаль.



Артем Козырь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

«Ходит слух, что 200 м включили в программу Европейских игр под меня. Не знаю, так ли это»

— Если сравнивать Европейские игры с чемпионатом Европы, то, выходит, это моя первая золотая медаль на континентальном уровне, — признался Артем Козырь. — До этого были только вторые и третьи места. Наверное, эти соревнования отличает то, что я целенаправленно готовился к ним год. Для меня 27 июня было днем «икс», когда я должен был показать все лучшее, на что способен, что и получилось.

— Что входило в твою подготовку к Играм на протяжении года?

— Не только тренировки на воде или в зале, но и аутотренинги. Работа над собой в плане развития моральных качеств. Мотивация. Это тоже работа.

— Когда узнал прогноз погоды, о чем подумал?

— Я ждал именно такой погоды. Сейчас век интернета. Все было рассчитано.

— Задолго до того? За год?

— За вчера.



Артем Козырь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Понятно, что Олимпиаду Европейские игры не заменят, и все же: какие чувства испытываешь после победы?

— Чувство выполненного долга. Целый год шел к этому. Груз ответственности упал с плеч… На протяжении подготовки чувствовал большую поддержку людей. Нагрузка выпала большая, мол, ты должен это сделать. Еще и президент приехал, так что тут вообще нельзя было ударить в грязь лицом. Дополнительный стимул.

— Впереди отборочный чемпионат мира на Олимпийские игры 2020. Пойдешь ли на дистанцию 1000 м или так и останешься на неолимпийской дистанции 200 м?

— Нет, не пойду. Максим Петров будет отбираться на 1000 м. А я буду ждать и надеяться на то, что Международная федерация каноэ немножко поменяет программу под Олимпийские игры 2024 года, то есть подумает о ребятах, которые ходят короткие дистанции.

— Есть основания рассчитывать на такое?

— Не знаю, так как не заседаю в коллегии. Надеюсь, что они немножко подумают о нас. Ушло то время, когда я мог переквалифицироваться из спринтера в стайера. Может, телом и могу перестроиться, а головой — нет. В спринте выступаю уже, наверное, восемь лет. С 21 года стал ходить короткие дистанции. За год перестроиться не считаю возможным. Амбиции у меня есть. Я хочу попасть на Олимпийские игры, но надо как-то следовать реалиям жизни. Пусть бы включили в программу Олимпиады 500 м… 500 м — это грести примерно 1 минуту 40 секунд, а не 3 минуты 50 секунд, как на 1000 м.



Артем Козырь — на втором плане. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Прошлым летом ты рассказывал, что отчасти решил не перестраиваться под длинные дистанции из-за желания показать хороший результат на Европейских играх.

— Да, тяжело распыляться на несколько дистанций. Только уникальные люди могут идти и 1000 м, и 200 м. Я себя к ним не отношу. Делаю то, что умею делать. А в то, что не умею делать, не лезу.

— Правда ли, что неолимпийскую дистанцию 200 м в мужском каноэ включили в программу II Европейских игр специально под тебя.

— Ходил такой слух. Ребята из соседних государств сказали: «Спасибо, что у вас есть такой Козырь. Можно было приехать и погоняться тут». Ходит такой слух. Не знаю, так ли это.

«Дождь добавил героизма нашему заезду»

— Не могу понять и ощутить, что произошло, — сказала Лена Ноздрева в микст-зоне. — Может, дело в эмоциях, в радости. Пройдет время, и, думаю, осознаю, что у меня на шее висит золотая медаль. Это долгожданное и историческое золото. Выходя на старт, не думала о медальных перспективах. Потому что я, знаете ли, непредсказуемый гребец. Психология играет роль. Переезжая финишную черту, пережила бурю эмоций. Это сказка какая-то!



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— А ведь в непогоду можно было зарулить в сторону.

— Запросто! Вчера очень долго стартер держал нас в ловушке. Когда поставила нос лодки вправо, чтобы не съехать со старта, был сильный порыв ветра. Меня сдуло влево. Получилось, что я все-таки съехала к россиянке. Мы немножко там зарулились. Был третий результат. Слава Богу, в финал прошла сразу — без полуфинала. Сегодня у меня была немного другая тактика. То есть подъехать к старту последней и вступить в гонку, когда я буду готова. Порывов ветра не ожидалось. Просто пошел дождь. Залепило очки, и все равно финишные буйки было видно издалека.

Считается, что каноистки — слабое звено в нашем виде спорта. Каноэ — мужской вид спорта. Девушкам тяжело, особенно на ветру. Знала, что все девчонки будут бороться до последнего, будут вгрызаться зубами в дистанцию. Так что дождь добавил героизма нашему заезду.



Елена Ноздрева — на первом плане

— Не лучшие условия для рекордов. Что думаешь о своем времени?

— Я даже не знаю времени финала (время Ноздревой — 50,351 сек. — Прим.ред.). Золото есть, а время — вторично. О рекордах можно думать, когда погода соответствует временным условиям, как это было в Белграде на чемпионате Европы. В квалификации на Европейских играх время было неплохое, но все-таки ветер вмешался.

— Артем Козырь год готовился к сегодняшнему дню. У него были аутотренинги. Мы видим, что ты подкрасила волосы в зеленый. Расскажи о своей подготовке.

— Подкрасить волосы — спонтанное решение. Дело было в Мозыре. Мне захотелось чего-то яркого, настроение было плохим. Поехала к своей подруге Маше, и она мне сделала такую красоту. Хотя я ее и не вижу (так как волосы подкрашены на затылке. — Прим.ред.), но меня она радует. А говоря в целом о прическе, конечно же, все в курсе, что прическа с рожками — моя традиция для финалов.



Елена Ноздрева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как выступил твой молодой человек, украинский байдарочник Олег Кухарик, на Европейских играх?

— Вчера на дистанции 1000 м в двойке был вторым. Они сильно боролись с немцами. Думаю, очень достойный результат. Немцы — это немцы, и венгры тоже. Их медаль очень ценна для меня, для них, для Украины. Радуюсь их медалям, как своим.

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