«Свидание было пробежкой на 7 км». Минчанка - о том, почему сложно представить рядом не «зожника»

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Своей историей поделилась минчанка Екатерина Казаченок: с Юрием они познакомились в прошлом году, но уже успели пробежать три полумарафона.



Фото: из личного архива Екатерины Казаченок

Для участия в конкурсе до 15 июля присылайте истории на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке .

— Наша судьбоносная встреча случилась в апреле прошлого года — благодаря приложению знакомств. Теперь нам сложно поверить, что столько лет мы работали в соседних зданиях и не замечали друг друга. Видно, действительно в жизни всему свое время.

Мне сейчас 32 года, Юре — 36. Оба работаем в сфере тестирования ПО. Рада, что, кроме сферы деятельности, нас объединяет еще и любовь к спорту. До знакомства мы уже были увлечены спортом. Я регулярно занималась аэробикой, любила велопрогулки и бег, на моем счету имелся один полумарафон. Юра занимался футболом, ездил на работу на велосипеде. Но именно вместе мы стали еще более заядлыми любителями спорта: начали практиковать совместные пробежки (кстати, наше второе свидание было именно утренней пробежкой на 7 км!), да так увлеклись, что вместе пробежали уже три полумарафона (21 км в Бресте, Минске и на озере Гарда в Италии). Для меня это просто непередаваемые эмоции: финишировать, держась за руки, когда кружится голова от счастья и чувства победы!



Фото: из личного архива Екатерины Казаченок. После полумарафона в Минске

Мы стараемся в целом проводить свободное время активно: любим летние походы с ночевкой в палатке, заплывы на байдарках, катание на лошадях, на коньках, велосипеде, зимой — на лыжах. В течение полугода регулярно арендовали закрытую площадку для игры в бадминтон: хоть мы и были соперниками в этой игре, все равно получали массу положительных эмоций. И это я имею в виду совершенно не тот бадминтон, в который все мы играли в детстве, неспешно взмахивая рукой, а высокоинтенсивный вид спорта, который подразумевает самые разнообразные виды ударов ракеткой! После активной 10-минутной игры с тебя градом стекает пот.

До встречи с Юрой я до смерти боялась глубины. В отпуске могла лишь барахтаться, как собачка, где-то у берега. Юра открыл для меня радость плавания брассом и кроллем, был очень терпеливым учителем, и теперь я могу плавать даже на большой глубине. Во время нашего последнего отпуска я впервые в жизни занималась снорклингом, даже увидела акулу.



Фото: из личного архива Екатерины Казаченок. Во время велопрогулки в Варшаве

Обычно мы бегаем вместе утром в выходные и регулярно ходим в бассейн. Остальные активности (велопрогулки, походы и т.д.) — по желанию и обстоятельствам. Юра играет в футбол, а я хожу на аэробику.

Я прекрасно понимаю, что при появлении детей время на такие активные и разнообразные занятия, к каким мы привыкли, может ограничиться. Но, глядя на знакомые пары, могу с уверенностью сказать: если есть желание — возможность будет. Пусть не спорт в таком объеме, как прежде, но, например, велопрогулки с ребенком в специальном кресле, семейные походы в бассейн и вылазки на природу с палаткой — все это можно прекрасно себе позволить и при наличии детей.



Фото: из личного архива Екатерины Казаченок

Мы стараемся придерживаться правильного питания. Отказались от высокоуглеводных продуктов ради салатов с оливковым маслом. И совсем не скучаем по картошке, булочкам и конфетам. Такое питание — еще и потому, что несколько лет назад у меня нашли сахарный диабет 1-го типа. Это заболевание требует постоянного контроля, нужно подсчитывать количество съеденных углеводов и необходимых единиц инсулина. Низкоуглеводная диета помогает мне в лучшей компенсации диабета, а Юра поддерживает меня в этом.

Мы не курим и не пьем, это наш осознанный выбор. Но никому не хочу ничего навязывать.

В целом, мне сложно представить рядом с собой человека, который не был бы приверженцем ЗОЖ. Потому что сейчас я знаю, насколько богаче, полнее и насыщеннее жизнь рядом с тем, кто разделяет не только твои семейные ценности, но и какие-то из интересов. Проводить время вместе, занимаясь тем, что способствует выработке эндорфинов, идет на пользу вашему здоровью и сближает вас эмоционально — это такое счастье!