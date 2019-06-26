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Телеканалы Белтелерадиокомпании покажут торжественное закрытие II Европейских игр
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр представит 30 июня вниманию телезрителей прямую трансляцию торжественного закрытия спортивного форума, сообщили
Прямую трансляцию торжественного закрытия игр в 21.55 начнут вести телеканалы
По словам организаторов, торжественное закрытие II Европейских игр обещает быть не менее ярким, чем открытие соревнований. Генеральным продюсером главного шоу закрытия спортивного форума выступит музыкант и композитор Игорь Крутой. В концертной программе примут участие известные артисты, среди которых «J:Морс», IOWA, Tesla Boy, «Леприконсы».
В церемонии закрытия примут участие победители и призеры континентального спортивного форума, а также легенды белорусского спорта. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске ее смогут увидеть 22 тыс. человек, а также миллионы телезрителей во всем мире.
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Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр представит 30 июня вниманию телезрителей прямую трансляцию торжественного закрытия спортивного...
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