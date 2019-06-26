Телеканалы Белтелерадиокомпании покажут торжественное закрытие II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр представит 30 июня вниманию телезрителей прямую трансляцию торжественного закрытия спортивного форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Прямую трансляцию торжественного закрытия игр в 21.55 начнут вести телеканалы «Беларусь 1» , «Беларусь 5» , «Беларусь 5. Интернет», а также сайт медиахолдинга tvr.by. Как и во время открытия II Европейских игр, в 20.50 в прямом эфире на «Беларусь 5» выйдет проект «Превью на арене».

По словам организаторов, торжественное закрытие II Европейских игр обещает быть не менее ярким, чем открытие соревнований. Генеральным продюсером главного шоу закрытия спортивного форума выступит музыкант и композитор Игорь Крутой. В концертной программе примут участие известные артисты, среди которых «J:Морс», IOWA, Tesla Boy, «Леприконсы».

В церемонии закрытия примут участие победители и призеры континентального спортивного форума, а также легенды белорусского спорта. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске ее смогут увидеть 22 тыс. человек, а также миллионы телезрителей во всем мире.

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