Реконструкция боев, бал ветеранов, ожившие кинофильмы: как Гродненщина отметит День Независимости

Источник материала: Вороновская газета





3 июля по всей области пройдут торжественные и праздничные мероприятия ко Дню Независимости Республики Беларусь.

Начнутся они с самого утра торжественными митингами и возложением цветов, а завершатся поздно вечером ближе к 23.00 акцией «Споем гимн вместе». В каждом районе гостей Организаторы подготовили множество интересных мероприятий и эпизодов в каждом районе, многие из которых пройдут впервые.

В Старом парке города Скидель 3 июля вновь прогремят последние взрывы и сквозь оглушающий шум прорвутся громкие и счастливые возгласы: «Победа!». Пережить события 75-летней давности сможет каждый желающий в 11.00 во время реконструкции боя за освобождение Скиделя от немецко-фашистских захватчиков. Воссоздадут события, когда в ночь с 12 на 13 июля Красная армия вошла в город и завязался бой. Оглушительный рев вражеских мотоциклов и непрерывная очередь пулемета, взрывы снарядов… А уже в полдень «наши» погонят остатки фашистской армии на Берлин под громкие и счастливые, тихие и слабые, но такие важные слова: «Победа! Свобода! Мир!».





Также в Скиделе представят 20-метровый «Рушнік малой Радзімы» , над созданием которого несколько месяцев трудились полтора десятка мастеров из агрогородков и крупных населенных пунктов района. Состоит рушник из отдельных полотен, посвященных малой родине и рассказывающих о населенных пунктах района и их традициях. Во время праздника пройдет и воркшоп по вышивке, все желающие смогут взять иголку с ниткой в руки и самостоятельно вышить по готовым эскизам сувенир. Также каждый сможет стать соавтором большой аппликации и из орнаментов создать карту области.

Гостей праздника в Скиделе приглашают принять участие в флэш-мобе «Красный, зеленый, белый». Достаточно прийти в одежде одного из цветов белорусского флага, сфотографироваться и выложить в соцсети с хэштегом акции.

Посетить партизанский лагерь можно будет возле деревни Черешля Новогрудского района. Здесь со времен войны сохранилась партизанская стоянка, открытая для поседения туристами. Как был организован быт партизан, чем они жили в перерывах между боями и спецоперациями, смогут увидеть все желающие 3 июля в рамках исторической реконструкции «Партизаны на привале». А это оказание медицинской помощи, минуты, когда можно перечитать весточку от родных, написать «жив-здоров» близким, обсудить результаты проведенной операции, спланировать будущую.

Расскажут организаторы о партизанских бригадах, которые действовали на этой территории, вспомнят известных земляков. Можно будет посетить музей партизанской славы, расположенный в деревне Черешля.

Будет у исторической реконструкции и музыкальное сопровождение. Также гости смогут угоститься кашей и чаем из котелка. Начало мероприятия – в 14.00.

Необычная акция в Новогрудке пройдет и 8 июля: в день освобождения города на площади зажгут 75 свечей в память о всех, кто внес свой вклад в Великую Победу.





Гости праздника в Кореличах могут принять в модном показе. Главное – прийти на праздник в современной одежде с элементами традиционного белорусского костюма. Самые яркие модели смогут принять участие в дефиле, а вечером уже со сцены спеть гимн Беларуси. Также в райцентре на подворья сельскохозяйственных предприятий пройдет кулинарный фэст «Стравы па-карэліцкі». Обещают немало кулинарных открытий.

Пройдет конкурс на лучшую белорусскую куклу. А городом мастеров заметно помолодеет: о своих увлечениях, творчестве расскажет молодежь района.

В Мостах гости станут свидетелями необычного парада – по центральной улице города проедут около десятка автомобилей, стилизованных под технику времен Великой Отечественной войны. Позже они припаркуются возле стадиона и станут атмосферной фотозоной. А возле машин будут проходит театрализованные представления. Также пройдет акция «Голубь мира»: в небо на белоснежных нарах поднимутся бумажные птицы – символы мира на земле.





Большое красное полотно – «Полотно памяти» впервые представят щучинцам. На нем на отдельных квадратах белыми нитками вышиты фамилии и имена воинов и партизан Красной Армии, освобождавших Щучинщину. Его авторы – школьники района. 3 июля полотно пронесут по улицам города, а затем передадут в музей боевой славы СШ №1.

Еще одно мероприятие готовят в районе на 12 июля – день освобождения района. это будет историческая реконструкция, которую представят возле Орли, где сохранились и благоустроены землянки времен войны. В этом районе некогда зарождалось партизанское движение, сегодня есть музей Великой Отечественной войны. Гостям 12 июля представят быт партизан, работу радистов, научат обращаться с военными картами и предложат небольшой квест.





Праздничные мероприятия Лиды пройдут сразу на нескольких площадках: Дожиночной и Советской площадях, в замке, на площадке у дворца культуры. На улице Советской можно будет увидеть тематическое шествие. Прежде чем по центральной улице города пройдут колонны ветеранов-моряков, ветеранов войны в Афганистане, пограничников, спортсменов, трудовых коллективов и другие, зрители перенесутся в военное время. По улице проедут автомобили, на которых, словно стоп-кадр, будут представлены живые инсталляции, отражающие разные эпизоды войны.





У Дворца культуры пройдет караоке-вечер «75 песен Победы», где каждый желающий сможет выйти на сцену и исполнить любимые песни военных лет или о войне. Большие экраны с программами караоке помогут вспомнить слова и не сбиться с ритма. Помогать участникам праздник будут также творческие коллективы. Песни о войне будут звучать и в вечерней программе, которую готовят молодежные коллективы города.

Фильмы о Великой Отечественной оживут в Волковыске. Перед зрителями одна за другой будут проезжать стилизованные грузовые машины, на которых будут проходить небольшие театрализованные представления или замрут люди, воссоздавая фрагменты известных фильмов о войне. Будут здесь как известные картины советского времени, так и более поздние, в том числе «Четыре танкиста и собака», «Весна на Заречной улице», «Брестская крепость» и многие другие. Все это – под мелодии из самих фильмов с параллельным рассказом о них и демонстрацией отдельных эпизодов и кадров на большом экране.

Также участники праздника в Волковыске смогут попробовать себя в таком виде искусства, как песочная анимация и создать картины из песка на военную тему. Пройдет фотосушка, на которой представят фотографии военного Волковыска, а также моменты восстановления города.





Историческую реконструкцию покажут в Зельве. Основные мероприятии пройдут на городском стадионе. Перед зрителями проедут стилизованные под военные автомобили. А на них – самые разные моменты, эпизоды войны, которые изобразят жители района. гости мероприятия прочувствуют трагедию Хатыни, боль Родины-матери, отвагу и решимость уходящих в бой юных парней, силу слова агитбригад и многое другое. У каждого эпизода – свое музыкальное сопровождение. А в завершение действа на поле выйдут с зажженными лампадками и выстроятся в цифру «75» несколько десятков человек.

Выходцы из Сморгонского района 3 июля пригласят земляков на праздничный концерт. На сцену малой родины выйдут известный виртуоз-балалаечник Александр Воронище, один из участников ансамбля «Песняры», а ныне сольный исполнитель Денис Демидов, солист академического музыкального театра Виктор Циркунович, а также ансамбль «Спадчына», лидер которого Андрей Усанов – также уроженец Сморгонщины.





Стоит выйти в город и на следующий день, 4 июля. В 22.00 из зажженных лампадок выстроят огромную, на всю площадь, звезду. Принять участие в акции и зажечь огонь памяти приглашают всех желающих. Также в этот день в музее-усадьбе Огинского пройдет бал ветеранов, где они смогут вспомнить и исполнить танцы своей молодости.

В Ошмянах ветераны приедут на праздник на тематически оформленных автомобилях. А ведущие тем временем расскажут о каждом герое, его подвигах в военное время и жизненном пути. Также будут работать тематические подворья и пройдет фестиваль карвинга «Бульбяны хіт-парад», который во всей красе представит умение участников создавать шедевры из картофеля. Причем не кулинарные, а декоративные.

Побывать в типографии времен Великой Отечественной, заглянут в землянку, отведать полевой кухни, подсмотреть, как работал полевой госпиталь и многое другое смогут участники мероприятий в честь Дня Победы в Свислочи. Тематические площадки будут представлены в городском парке.

Похожие интерактивные площадки будут и в других районах области, например, Ивьевском, где также представят инсталляции на военную тематику им театрализации. В Дятлово о своих достижениях расскажут трудовые коллективы. А в Вороново гости смогут проследить путь района от военного времени до современности, отметив основные вехи развития и становления региона.





Также во всех районах пройдут знаковые акции и мероприятия, участие в которых примут сотни и тысячи жителей. Это митинг с возложением цветов и венков, патриотическое шествие. А в 14.00 жители Принеманья станцуют «Вальс Победы». Завершит праздничные мероприятии уже ставшая традиционной акция «Споем гимн вместе».

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА https://grodnonews.by/