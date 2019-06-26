На стройке крупного минского застройщика обрушилась плита перекрытия

Источник материала: Tut.by

Сегодня на стройке многоэтажки «Айрона» возле метро «Петровщина» обрушилась плита перекрытия. В компании заявили, что будут проводить служебную проверку по поводу произошедшего.





«Петровщина» — жилой комплекс, состоящий из трех домов переменной этажности, первый из которых должны сдать в 2020 году. Выглядит он так:



Фото: ОДО «Айрон»

Сегодня на стройке произошел инцидент: обрушилась плита перекрытия. Директор ОДО «Айрон» Валерий Шамрило сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. По вопросу случившегося будет проведена служебная проверка.













Пока лишь можно предположить, что из-за сильного дождя вода могла придать незастывшему бетону дополнительный вес и опоры опалубки плиты перекрытия могли не выдержать.