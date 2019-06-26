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На стройке крупного минского застройщика обрушилась плита перекрытия

27.06.2019 18:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на стройке многоэтажки «Айрона» возле метро «Петровщина» обрушилась плита перекрытия. В компании заявили, что будут проводить служебную проверку по поводу произошедшего.


«Петровщина» — жилой комплекс, состоящий из трех домов переменной этажности, первый из которых должны сдать в 2020 году. Выглядит он так:


Фото: ОДО «Айрон»

Сегодня на стройке произошел инцидент: обрушилась плита перекрытия. Директор ОДО «Айрон» Валерий Шамрило сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. По вопросу случившегося будет проведена служебная проверка.




Пока лишь можно предположить, что из-за сильного дождя вода могла придать незастывшему бетону дополнительный вес и опоры опалубки плиты перекрытия могли не выдержать.

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Теги: Минск
 
 
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