ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайское издание считает, что США начали копировать новое оружие с российских и китайских образцов

27.06.2019 18:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американские СМИ часто обвиняли Россию и Китай в копировании вооружений США, когда в этих странах выпускали похожие модели оружия — Су-27, Ту-160, Ми-28, беспилотник «И лун», истребитель J-31. В настоящее же время ситуация изменилась на противоположную — американцы ведут разработки управляемой ракеты класса «воздух-воздух», аналогичной китайской PL-15. По такой логике есть вероятность, что это можно назвать копированием оружия Китая. Об этом пишет inosmi.ru, ссылаясь на статью в китайском «Хуаньцю шибао».


МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото: wikipedia.org

Новые ракеты США как ответ на китайское превосходство

В отчете, опубликованном на сайте National Interest, указано, что сейчас ведутся разработки комбинированных тактических ракет AIM-260 класса «воздух-воздух», радиус действия которых выше, чем у ракет средней дальности AIM-120, состоящих сейчас на вооружении США. Благодаря большому радиусу действия, пишет издание, такие ракеты смогут справляться с самолетами РФ и Китая, также оснащенными дальнобойными ракетами.

Air Force Magazine, в свою очередь, сообщает: 20 июня руководитель программы вооружения военно-воздушных сил США бригадный генерал Энтони Дженатемпо рассказал, что новую ракету разрабатывают совместно ВМС страны, сухопутные войска и компания Lockheed Martin. Летные испытания начнутся в 2021 году, через год ракету начнут применять на практике, установив на самолеты F/A18 и F-22, а впоследствии и на истребители пятого поколения F-35. Разработка новой ракеты ведется в глубокой тайне, что может объясняться ее схожестью с китайской PL-15. Дженатемпо рассказал, что именно появление в 2016 году этой модели ракеты стало причиной разработки AIM-260.

Его слова подтвердил 24 июня сайт Business Insider, который написал, что на начало работ повлияло как раз наличие PL-15 с радиусом действия 200 км и создание Китаем новой P-21, дальность полета которой будет уже 300 км, что больше, чем у американской AIM-120.

В последние несколько лет, пишет «Хуаньцю шибао», Пентагон внимательно смотрит на развитие российских и китайских систем вооружения, создавая после аналоги. К примеру, если раньше американская ракета AIM-9X была «законодателем мод» среди класса «воздух-воздух» четвертого поколения, то после ознакомления с характеристиками китайской PL-10E США стали срочно модернизировать свою ракету, ставя на нее более мощные твердотопливные двигатели — чтобы дальность ее полета не уступала «конкурентке» из Китая.

Такая же ситуация наблюдается с российскими гиперзвуковыми «Кинжалами» — после принятия их на вооружение в США немедля начались испытания таких же AGM-183A от компании «Локхид Мартин». Даже внешне, пишет китайское издание, американские ракеты очень похожи на «Кинжал». Новая реактивная система залпового огня, разрабатываемая для сухопутных войск США также похожа на российские и китайские аналоги, это же касается сторожевых кораблей нового поколения. Возможно, полагает «Хуаньцю шибао», это означает, что из лидеров США превращаются в догоняющую в плане военных технологий державу, а из инноватора в подражателя.

Не нужно недооценивать потенциал Штатов

Впрочем, полагает китайский эксперт, такая ситуация может быть порождена тем, что все страны сегодня развивают вооружения более или менее в одном направлении — схожие военные потребности приводят к схожим конструкторским решениям. Однако подозрения, что «Китай и Россия подражают США», добавляет собеседник «Хуаньцю шибао», столь же мало имеют права на жизнь, как и обратное.

Также не стоит считать, что в технологическом плане Штаты уступают России и Китаю. Новая американская ракета вполне может оказаться и более революционной в техническом отношении, чем российские и китайские аналоги — так, управление ей будет осуществляться с помощью двойного модуля, сочетающего активное радиолокационное и инфракрасное самонаведение.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые американские разработки, считают в Поднебесной, не более чем ответы на вызовы РФ и Китая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Атамбаев прокомментировал лишение его статуса экс-президента Кыргызстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика