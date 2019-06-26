Китайское издание считает, что США начали копировать новое оружие с российских и китайских образцов

Источник материала: Tut.by

Американские СМИ часто обвиняли Россию и Китай в копировании вооружений США, когда в этих странах выпускали похожие модели оружия — Су-27, Ту-160, Ми-28, беспилотник «И лун», истребитель J-31. В настоящее же время ситуация изменилась на противоположную — американцы ведут разработки управляемой ракеты класса «воздух-воздух», аналогичной китайской PL-15. По такой логике есть вероятность, что это можно назвать копированием оружия Китая. Об этом пишет inosmi.ru, ссылаясь на статью в китайском «Хуаньцю шибао».



МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото: wikipedia.org

Новые ракеты США как ответ на китайское превосходство

В отчете, опубликованном на сайте National Interest , указано, что сейчас ведутся разработки комбинированных тактических ракет AIM-260 класса «воздух-воздух», радиус действия которых выше, чем у ракет средней дальности AIM-120, состоящих сейчас на вооружении США. Благодаря большому радиусу действия, пишет издание, такие ракеты смогут справляться с самолетами РФ и Китая, также оснащенными дальнобойными ракетами.

Air Force Magazine, в свою очередь, сообщает: 20 июня руководитель программы вооружения военно-воздушных сил США бригадный генерал Энтони Дженатемпо рассказал, что новую ракету разрабатывают совместно ВМС страны, сухопутные войска и компания Lockheed Martin. Летные испытания начнутся в 2021 году, через год ракету начнут применять на практике, установив на самолеты F/A18 и F-22, а впоследствии и на истребители пятого поколения F-35. Разработка новой ракеты ведется в глубокой тайне, что может объясняться ее схожестью с китайской PL-15. Дженатемпо рассказал, что именно появление в 2016 году этой модели ракеты стало причиной разработки AIM-260.

Его слова подтвердил 24 июня сайт Business Insider , который написал, что на начало работ повлияло как раз наличие PL-15 с радиусом действия 200 км и создание Китаем новой P-21, дальность полета которой будет уже 300 км, что больше, чем у американской AIM-120.

В последние несколько лет, пишет «Хуаньцю шибао», Пентагон внимательно смотрит на развитие российских и китайских систем вооружения, создавая после аналоги. К примеру, если раньше американская ракета AIM-9X была «законодателем мод» среди класса «воздух-воздух» четвертого поколения, то после ознакомления с характеристиками китайской PL-10E США стали срочно модернизировать свою ракету, ставя на нее более мощные твердотопливные двигатели — чтобы дальность ее полета не уступала «конкурентке» из Китая.

Такая же ситуация наблюдается с российскими гиперзвуковыми «Кинжалами» — после принятия их на вооружение в США немедля начались испытания таких же AGM-183A от компании «Локхид Мартин». Даже внешне, пишет китайское издание, американские ракеты очень похожи на «Кинжал». Новая реактивная система залпового огня, разрабатываемая для сухопутных войск США также похожа на российские и китайские аналоги, это же касается сторожевых кораблей нового поколения. Возможно, полагает «Хуаньцю шибао», это означает, что из лидеров США превращаются в догоняющую в плане военных технологий державу, а из инноватора в подражателя.

Не нужно недооценивать потенциал Штатов

Впрочем, полагает китайский эксперт, такая ситуация может быть порождена тем, что все страны сегодня развивают вооружения более или менее в одном направлении — схожие военные потребности приводят к схожим конструкторским решениям. Однако подозрения, что «Китай и Россия подражают США», добавляет собеседник «Хуаньцю шибао», столь же мало имеют права на жизнь, как и обратное.

Также не стоит считать, что в технологическом плане Штаты уступают России и Китаю. Новая американская ракета вполне может оказаться и более революционной в техническом отношении, чем российские и китайские аналоги — так, управление ей будет осуществляться с помощью двойного модуля, сочетающего активное радиолокационное и инфракрасное самонаведение.