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В Слуцк возвращаются городские квесты? В конце июля пройдёт командное состязание на знание истории

27.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцк возвращаются городские квесты? В конце июля пройдёт командное состязание на знание истории

Случчанин Антон Семенович сообщил о наборе желающих принять участие в городском квесте под названием «Мы из будущего».

Состязание продлится неделю, с 25 по 31 июля. Командам раздадут запечатанные конверты с заданиями, они должны будут по очереди на время пройти 10 местных достопримечательностей в 10 контрольных точках. Суть квеста в том, чтобы по описанию объектов и их истории отыскать эти места.

— В заданиях расписано все от «а» до «я», вся история данных объектов. На каждой из точек они делают командное фото, чтобы потом доказать, что они точно отыскали именно то место. Там будут приклеены опознавательные стикеры, а на финише мы фиксируем время и в конце недели подводим итоги с награждением, — рассказали организаторы.

Победу одержит команда, которая справится с заданиями за минимальное время.

Для участия необходимо собрать группе из пяти человек и придумать название для команды. Стоимость участия составит 5 рублей с одного человека.

— Мероприятие подойдёт для ребят, которые хотят хорошо провести время летом, но не знают, чем себя занять. К сожалению, большинство случчан не знакомы с историей своего города, и я надеюсь, что квест поможет это исправить, — говорит Антон Семенович.

Телефон по вопросам и для записи: +375(25)734-19-72.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Состязание продлится неделю, с 25 по 31 июля. Командам раздадут запечатанные конверты с заданиями, они должны будут по очереди на время пройти 10 местных...
 
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