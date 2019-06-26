Систему удаленной диагностики водителей разработали в Брестском научно-технологическом парке

Источник материала: Виртуальный Брест

Резидент Брестского научно-технологического парка компания "Компьютерные информационные системы" разработала систему удаленной комплексной диагностики водителей. Презентация новинки состоялась сегодня во время посещения технопарка председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.





"Система позволяет медицинскому работнику проводить удаленный мониторинг состояния персонала через разработанный программно-аппаратный комплекс. Он, в частности, включает датчики мониторинга давления, алкотестер, видеокамеры машинного зрения, которые используются в том числе для распознавания лиц", - рассказали в ГКНТ.

В ведомстве уверены, что система удаленной диагностики будет востребована. "Можно сказать, это разработка завтрашнего дня", - добавили в комитете.

Ранее компания разработала информационную систему "Единый регистр доноров Брестской области", позволяющую отслеживать каждую донацию от момента забора крови до трансфузии либо производства препаратов. Проект был успешно апробирован в регионе и теперь внедряется на всей территории республики.

ЗАО "Брестский научно-технологический парк" зарегистрировано в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 4 июня 2012 года. Учредителями выступают Брестский электромеханический завод, Брестский государственный технический университет, "Брестместпром", Белорусский инновационный фонд. В настоящее время парк занимает первое место по количеству резидентов среди других субъектов инновационной инфраструктуры и второе по количеству созданных резидентами рабочих мест (51 и 450 соответственно). На базе технопарка, который выполняет также функции акселератора малого инновационного бизнеса, создан центр коллективного пользования, являющийся дополнительным драйвером в привлечении новых резидентов и реализации стартапов. Для центра было приобретено базовое оборудование (3D-принтеры, 3D-сканер, 3D-гравер и УФ-плоттер), формирующее технологический цикл от идеи до прототипа или мелкосерийного производства