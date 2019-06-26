ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержан большинством госорганов

27.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержан большинством госорганов

"Предложение Министерства обороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством государственных органов. Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму, военное ведомство непременно проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата", - отметили в Минобороны.

Комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы и службы в резерве разработан в Минобороны в 2016 году. Он последовательно реализуется. К примеру, с начала этого года более чем в два раза увеличено денежное довольствие срочников и резервистов.

Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей.

Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы.

"Реализуется предложение о льготах при поступлении на госслужбу именно для отслуживших в армии. Данная норма уже внесена в законопроект "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". В нем же есть норма о закреплении права выпускников учреждений высшего и иного образования на освобождение от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку при добровольном поступлении на службу по контракту", - подчеркнули в Минобороны.

Что касается образования, уже получило поддержку предоставление преимущественного права на зачисление в вузы и ссузы тех, кто отслужил. Планируется, что парни с опытом армейской службы смогут бесплатно обучаться за счет государства на подготовительных отделениях вузов.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцк возвращаются городские квесты? В конце июля пройдёт командное состязание на знание истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика