Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержан большинством госорганов

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Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском оборонном ведомстве.





"Предложение Министерства обороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством государственных органов. Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму, военное ведомство непременно проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата", - отметили в Минобороны.

Комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы и службы в резерве разработан в Минобороны в 2016 году. Он последовательно реализуется. К примеру, с начала этого года более чем в два раза увеличено денежное довольствие срочников и резервистов.

Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей.

Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы.

"Реализуется предложение о льготах при поступлении на госслужбу именно для отслуживших в армии. Данная норма уже внесена в законопроект "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". В нем же есть норма о закреплении права выпускников учреждений высшего и иного образования на освобождение от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку при добровольном поступлении на службу по контракту", - подчеркнули в Минобороны.

Что касается образования, уже получило поддержку предоставление преимущественного права на зачисление в вузы и ссузы тех, кто отслужил. Планируется, что парни с опытом армейской службы смогут бесплатно обучаться за счет государства на подготовительных отделениях вузов.