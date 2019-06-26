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Сильный ветер стал причиной перебоев в электроснабжении в четырех районах Брестской области

27.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В четырех районах Брестской области из-за сильного ветра сегодня отключалось электроснабжение, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со средствами массовой информации РУП "Брестэнерго" Олеся Литвинюк.

Сильный ветер стал причиной перебоев в электроснабжении в четырех районах Брестской области

По данным на 17.00, нарушалось электроснабжение в 27 населенных пунктах Барановичского района, двух - Ганцевичского, пяти - Ляховичского. Еще 12 деревень были обесточены в Брестском районе. Энергетики стараются оперативно устранить неполадки, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить подачу электричества потребителям.

В Брестоблгидромете отметили, что сегодня на большей части территории области порывы ветра достигали 15-18 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и 28 июня, порывы могут быть 15-20 м/с.

 
 
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  В четырех районах Брестской области из-за сильного ветра сегодня отключалось электроснабжение, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со...
 
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