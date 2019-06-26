Худык: действовать по заводу АКБ в Бресте будем по природоохранному законодательству

Источник материала: Виртуальный Брест

Действия по аккумуляторному заводу в Бресте будут основаны на природоохранном законодательстве. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.





По рекомендации Минприроды, завод выполняет мероприятия по достижению параметров проектных работ, проинформировал Андрей Худык. "После чего будем рассматривать заявления, которые будут поступать от предприятия, - отметил он. - Есть установленный регламент. Мы будем действовать в соответствии с ним, с природоохранным законодательством Беларуси".

"Есть права и обязанности инвестора, законные права госорганов. Мы будем действовать в соответствии с ними", - добавил министр.

Как сообщалось, 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода.

В распоряжении от 14 июня №60-р "О приостановлении строительства объекта" было сказано, что работы на первом пусковом комплексе аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" приостанавливаются "до устранения выявленных нарушений". Решение губернатора основано на законе "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", а также письме Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 13 июня текущего года.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год возведен в СЭЗ "Брест" в районе аэропорта. В настоящее время предприятие находится в статусе сдачи объекта в эксплуатацию, работает специальная межведомственная комиссия, срок окончания которой неоднократно переносился в связи с претензиями экологической службы.

О своей позиции в отношении аккумуляторного завода Анатолий Лис определенно высказался на брифинге еще в марте текущего года. "В случае выявления нарушения заводом требований экологического природоохранного законодательства он работать не будет. Это позиция, которую знает инвестор и которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений ни для каких предприятий не будет", - отметил губернатор. 12 июня он провел трехчасовую встречу с инициативной группой противников строительства завода.