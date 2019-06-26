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Худык: действовать по заводу АКБ в Бресте будем по природоохранному законодательству

27.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Действия по аккумуляторному заводу в Бресте будут основаны на природоохранном законодательстве. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

Худык: действовать по заводу АКБ в Бресте будем по природоохранному законодательству

По рекомендации Минприроды, завод выполняет мероприятия по достижению параметров проектных работ, проинформировал Андрей Худык. "После чего будем рассматривать заявления, которые будут поступать от предприятия, - отметил он. - Есть установленный регламент. Мы будем действовать в соответствии с ним, с природоохранным законодательством Беларуси".

"Есть права и обязанности инвестора, законные права госорганов. Мы будем действовать в соответствии с ними", - добавил министр.

Как сообщалось, 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода.

В распоряжении от 14 июня №60-р "О приостановлении строительства объекта" было сказано, что работы на первом пусковом комплексе аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" приостанавливаются "до устранения выявленных нарушений". Решение губернатора основано на законе "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", а также письме Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 13 июня текущего года.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год возведен в СЭЗ"Брест" в районе аэропорта. В настоящее время предприятие находится в статусе сдачи объекта в эксплуатацию, работает специальная межведомственная комиссия, срок окончания которой неоднократно переносился в связи с претензиями экологической службы.

О своей позиции в отношении аккумуляторного завода Анатолий Лис определенно высказался на брифинге еще в марте текущего года. "В случае выявления нарушения заводом требований экологического природоохранного законодательства он работать не будет. Это позиция, которую знает инвестор и которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений ни для каких предприятий не будет", - отметил губернатор. 12 июня он провел трехчасовую встречу с инициативной группой противников строительства завода.

 
Теги: Брест
 
 
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  Действия по аккумуляторному заводу в Бресте будут основаны на природоохранном законодательстве. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр...
 
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