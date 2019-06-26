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Программа мероприятий 3 июля в Бресте (День Независимости)
27.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 2-3 июля 2019 г. в Бресте
2 июля
Улица Старозадворская, 4
17.00-21.00 Праздник микрорайона Задворцы «Пад мірным небам Беларусі», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
3 июля
Площадь Свободы
09.00 Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение»
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
10.00 Возложение цветов к Вечному огню.
Проспект Машерова
11.00 Торжественное открытие Кобринского путепровода
Брестская крепость
21.45-23.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
Ул.Советская
Музыкальная площадка
15.00-17.00 Концерт творческих коллективов и исполнителей города Бреста, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
Торговый центр «Экватор»
17.00 – 22.00 Праздничная программа «Красуй, мая земля» посвященная Дню Независимости Республики Беларусь
23.00 Праздничный салют
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Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 2-3 июля 2019 г. в Бресте 2 июля Улица Старозадворская, 4 17.00-21.00 Праздник микрорайона...
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