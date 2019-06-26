30 июня на улице Набережной имени Ф.Скорины состоится «Дзень вышыванкі»

Источник материала: Виртуальный Брест

Любой желающий может принять участие в молодежном арт-параде, который откроет праздник «Дзень вышыванкі». Старт колонны намечен на 17.30 от кинотеатра «Беларусь» к улице Набережной имени Франциска Скорины, где и пройдут основные мероприятия этого дня.





Праздник стартует арт-парадом «Пад сцягам у вышыванках». Шествие объединит талантливую и одаренную молодежь из всех регионов Брестской области, участников творческих и фольклорных коллективов, танцевальных школ, театров, представителей различных профессий, национальных культур, популярных субкультур и объединений. Будет развернута продажа изделий мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного творчества Брестской области «Скарбніца».

Состоится благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя», в ходе которого любой желающий сможет пожертвовать посильную сумму на лечение Якимовича Владислава – участника концертной программы.

Одновременно, рядом со сценой, будут работать интерактивные экспозиции и площадки.





После торжественной церемонии открытия праздника начнется творческая эстафета «#ЯБеларусь» — концертная программа, состоящая из номеров творческих коллективов, популярных эстрадных исполнителей г.Бреста и Брестской области, дефиле моделей «Вянок прыгажосці», а также награждение победителей фотоконкурса «Селфі&фота з вышыванкай». Во второй части концертной программы выступят современные танцевальные коллективы и исполнители: Ангелина Пиппер, студия современного танца «МАУ», «Альянс», Plastik studio, солисты творческого центра «АртПиппер», вокальной студии «Магалифф», битбоксер Артем Камышенко и многие другие. Ведущим мероприятия выступит шоумен, телеведущий Артем Бруйло.

Главным хедлайнером фестиваля в этом году станет группа «PROвокация».