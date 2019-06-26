Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита

ченые НАСА вычислили размеры Тунгусского метеорита и количество людей, оказавшихся в зоне его попадания, информация появилась в журнале Icarus.
Компьютерные модели НАСА показывают, что Тунгусский метеорит, скорее всего, обладал размерами от 50 до 80 метров.
Анализ наблюдений очевидцев показывает, что в зоне его падения находилось три десятка человек.
«За все время существования человечества, нам удалось проследить за крайне малым числом крупных метеоритов, и поэтому мы не знаем, как астероиды распадаются в атмосфере и какие разрушения они могут вызвать. Падение Челябинского метеорита и новые методики расчетов помогли углубить наши представления об их поведении», - рассказывает Лорьен Уилер из Исследовательского центра НАСА имени Эймса в США.
Ровно 111 лет назад Тунгусский метеорит упал в Сибири, уничтожив огромный участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом. Его падение сегодня остается крупнейшей подобной природной катастрофой, за которой человечество смогло детально проследить.
Ученые НАСА построили компьютерную модель Тунгусского события и просчитали 50 миллионов различных сценариев падения этого метеорита. Астрономы вычислили примерную мощность взрыва, скорость движения
Выяснилось, что Тунгусский метеорит был несколько крупнее, чем раньше предполагали ученые. Его вероятный диаметр составлял примерно 75 метров, а сила взрыва была близка к самым мощным термоядерным бомбам – превышала 20 мегатонн.
Предположительно, метеорит распался на части и взорвался на высоте примерно в 12-17 километров. Диаметр зоны его поражения составил 5-12 километров.
Как пишут американские ученые из Института SETI и их российские коллеги из Института астрономии и Института динамики геосфер РАН, человечеству повезло, что астероид упал на относительно безлюдный уголок Российской империи.
Как удалось выяснить современным исследователям, три десятка людей в то время находилось в зоне поражения. Многие из них, как описывали очевидцы событий, потеряли сознание и получили серьезные травмы после падения небесного тела, как минимум три человека погибли. Их погубила или сама взрывная волна, или ожоги в результате падения небесного тела и лесных пожаров.