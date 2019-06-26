Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита

Источник материала: Аргументы и факты

ченые НАСА вычислили размеры Тунгусского метеорита и количество людей, оказавшихся в зоне его попадания, информация появилась в журнале Icarus.

Компьютерные модели НАСА показывают, что Тунгусский метеорит, скорее всего, обладал размерами от 50 до 80 метров.

Анализ наблюдений очевидцев показывает, что в зоне его падения находилось три десятка человек.

«За все время существования человечества, нам удалось проследить за крайне малым числом крупных метеоритов, и поэтому мы не знаем, как астероиды распадаются в атмосфере и какие разрушения они могут вызвать. Падение Челябинского метеорита и новые методики расчетов помогли углубить наши представления об их поведении», - рассказывает Лорьен Уилер из Исследовательского центра НАСА имени Эймса в США.

Ровно 111 лет назад Тунгусский метеорит упал в Сибири, уничтожив огромный участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом. Его падение сегодня остается крупнейшей подобной природной катастрофой, за которой человечество смогло детально проследить.

Ученые НАСА построили компьютерную модель Тунгусского события и просчитали 50 миллионов различных сценариев падения этого метеорита. Астрономы вычислили примерную мощность взрыва, скорость движения астероида , его размеры и массу, а также плотность.

Выяснилось, что Тунгусский метеорит был несколько крупнее, чем раньше предполагали ученые. Его вероятный диаметр составлял примерно 75 метров, а сила взрыва была близка к самым мощным термоядерным бомбам – превышала 20 мегатонн.

Предположительно, метеорит распался на части и взорвался на высоте примерно в 12-17 километров. Диаметр зоны его поражения составил 5-12 километров.

Как пишут американские ученые из Института SETI и их российские коллеги из Института астрономии и Института динамики геосфер РАН, человечеству повезло, что астероид упал на относительно безлюдный уголок Российской империи.

Как удалось выяснить современным исследователям, три десятка людей в то время находилось в зоне поражения. Многие из них, как описывали очевидцы событий, потеряли сознание и получили серьезные травмы после падения небесного тела, как минимум три человека погибли. Их погубила или сама взрывная волна, или ожоги в результате падения небесного тела и лесных пожаров.