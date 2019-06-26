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Нацбанк Беларуси 1 июля запускает систему мгновенных платежей

27.06.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси с 1 июля 2019 года начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей (СМП), сказано в сообщении Нацбанка.

С 1 августа 2019 года СМП будет введена в промышленную эксплуатацию.

СМП разработана Национальным банком совместно с банковским сообществом. С 1 января 2019 года система находится в опытной эксплуатации, в которой принимают участие 10 банков.

В НББ отмечают, что в течение июля пользоваться сервисом можно бесплатно.

СМП позволит клиентам белорусских банков оплачивать товары, работы, услуги, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней (режим 24/7/365).

Участие банков в СМП будет носить добровольный характер, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей будут определяться в договоре, заключенном банком-участником СМП с плательщиком.

"Внедрение СМП является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Республики Беларусь с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом за счет экономии транзакционных издержек для участвующих в процессе осуществления мгновенного платежа сторон", - сказано в сообщении Нацбанка.

 
 
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В Беларуси с 1 июля 2019 года начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей (СМП), сказано в сообщении Нацбанка. С 1 августа 2019 года СМП будет...
 
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