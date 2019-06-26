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Беларусь обсуждает сотрудничество с Венгрией в сфере птицеводства

27.06.2019 17:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вопросы развития сотрудничества Беларуси и Венгрии в области сельского хозяйства обсуждены на переговорах глав аграрных ведомств двух стран Анатолия Хотько и Иштвана Надя в Минске.

"Стороны рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений в области сельского хозяйства и продовольствия. В частности, обсудили сотрудничество в области птицеводства, двустороннюю торговлю сельскохозяйственной продукцией, ветеринарный и продовольственный надзор", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко.

Во встрече также приняли участие руководители венгерского ООО "Баболна Тетра" - одного из крупнейших племенных птицеводческих предприятий в мире. "Белорусская сторона заинтересована в опыте этой компании по разведению племенных кур яичного направления. Венгерское предприятие имеет полувековой опыт и играет одну из основных ролей в мире в данной области, располагая представительствами в 50 странах", - отметила Берещенко.

Кроме того, по ее словам, Беларуси интересен опыт Венгрии по выращиванию прудовой рыбы.

В рамках двухдневного визита делегация из Венгрии также посетила ОАО "МТЗ", ЗАО "БНБК" и ОАО "Солигорская птицефабрика".

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы развития сотрудничества Беларуси и Венгрии в области сельского хозяйства обсуждены на переговорах глав аграрных ведомств двух стран Анатолия Хотько и...
 
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