Беларусь обсуждает сотрудничество с Венгрией в сфере птицеводства

Источник материала: Интерфакс

Вопросы развития сотрудничества Беларуси и Венгрии в области сельского хозяйства обсуждены на переговорах глав аграрных ведомств двух стран Анатолия Хотько и Иштвана Надя в Минске.

"Стороны рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений в области сельского хозяйства и продовольствия. В частности, обсудили сотрудничество в области птицеводства, двустороннюю торговлю сельскохозяйственной продукцией, ветеринарный и продовольственный надзор", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко.

Во встрече также приняли участие руководители венгерского ООО "Баболна Тетра" - одного из крупнейших племенных птицеводческих предприятий в мире. "Белорусская сторона заинтересована в опыте этой компании по разведению племенных кур яичного направления. Венгерское предприятие имеет полувековой опыт и играет одну из основных ролей в мире в данной области, располагая представительствами в 50 странах", - отметила Берещенко.

Кроме того, по ее словам, Беларуси интересен опыт Венгрии по выращиванию прудовой рыбы.

В рамках двухдневного визита делегация из Венгрии также посетила ОАО "МТЗ", ЗАО "БНБК" и ОАО "Солигорская птицефабрика".