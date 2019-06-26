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Лунный календарь на 28 июня: едим картошку и подкармливаем растения
Источник материала: СТВ
28 июня – 25-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте
В это время убывающая Луна в Тельце. В одежде стоит использовать оранжевый и зелёный цвета.
Из садово-огородных работ – займитесь подкормкой растений.
Из еды стоит предпочесть мясные блюда, включите в рацион также редис, картошку, зелень, абрикосы и сливы.
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28 июня – 25-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. В это время убывающая Луна в Тельце. В одежде стоит использовать...
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