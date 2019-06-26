Лунный календарь на 28 июня: едим картошку и подкармливаем растения

Источник материала: СТВ

28 июня – 25-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь .

В это время убывающая Луна в Тельце. В одежде стоит использовать оранжевый и зелёный цвета.

Из садово-огородных работ – займитесь подкормкой растений.

Из еды стоит предпочесть мясные блюда, включите в рацион также редис, картошку, зелень, абрикосы и сливы.



