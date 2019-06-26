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Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наших гребцов поддерживают не только в Заславле, но и на фан-зонах в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там сейчас работает корреспондент Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, СТВ:
27 июня фан-зона работает, можно сказать, в честь Турции. Здесь белорусы знакомятся с культурой, традициями, кухней этой страны.
Кезбан Нилван Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:
Город Газиантеп так же славится своей кухней и своими сладостями. Сегодня наши белорусские друзья смогут попробовать угощение от шеф-повара. Также я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра.
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Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»
Новости Беларуси. Наших гребцов поддерживают не только в Заславле, но и на фан-зонах в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко...
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