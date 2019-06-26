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Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золотыми стали заезды наших каноистов: Артема Козыря и Елены Ноздревой. Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.
Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр:
Сегодняшний соревновательный день получился очень ярким и волнующим. Интригу внесла и непостоянная погода. Тем не менее, все финальные заезды состоялись, а наша сборная как раз таки отличалась постоянством.
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Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»
Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотыми стали заезды наших...
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