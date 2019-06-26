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Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра!
Источник материала: СТВ
Своеобразный пиар-ход Березинского районного центра ремёсел – самая большая в мире ложка. Столовый прибор длиною в 23 метра местные мастера вырезали почти полгода, рассказали в программе
Ложку украшают сакральные символы – солнце, рождение, жизнь и герб города. Эскиз для ложки-великана разработал Евгений Осипов.
А ведь когда-то уже знаменитый в районе мастер резьбы по дереву был весьма далек от ремесленного дела.
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Своеобразный пиар-ход Березинского районного центра ремёсел – самая большая в мире ложка. Столовый прибор длиною в 23 метра местные мастера вырезали почти полгода,...
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