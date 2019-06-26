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С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино
Источник материала: СТВ
Более трёхсот ложек из разных уголков Беларуси. Обрядовые, повседневные, сувенирные и даже ложки для макияжа. О самой экологичной посуде – в этом выпуске программы
«Столицей ложек» Березино называют не только местные. Город и район прославились уникальным ремеслом далеко за пределами страны. Берёзовые, дубовые, липовые, из ели, сосны и даже волчьей ягоды.
Рассказывать про каждую ложку в отдельности здесь могут часами. А когда-то всё начиналось с небольшой частной экспозиции.
Ведём конкурс – «Березінскіе ложкары». Это региональный праздник. На него собираются ложкари из всей Минской обрасти и не только. И вот они приезжают к нам и в течение трёх часов должны вырезать здесь, у нас на празднике ложку. Каждый режет свою ложку. Но жюри прежде всего оценивают традиционные приёмы, и для того, чтобы эта ложка была, всё-таки, традиционной – славянской нашей ложкой. И когда приезжают ложкари на Березино, они привозят свою домашнюю коллекцию. Здесь у нас проходит конкурс по 11 номинациям. И в конце праздника жюри определяет победителя. И когда проводились первые «Ложкари» – это был 2010 год, в положении об этом празднике было записано, что учреждён будет и музей. Для того, чтобы прежде всего, хранить ложки, вырезанные руками умельцев Минщины.
Сейчас самый главный зал музея – экспозиция деревянной ложки – хранит не только конкурсные работы. На полках соседствуют история ремесла прошлых веков и новинки искусства резьбы. В фонде музея – более 300 ложек из разных уголков страны. Большинство из них – подарок мастеров.
Наиболее ценные, с точки зрения времени – это, конечно, наша историческая часть. Это настоящие ложки, которыми ели наши прадеды. И появились они у нас в музее ещё в 2010 году. С них и начинался музей. Проводилась акция «Сдай одну старую ложку – получи две новые взамен». И вот эти ложки пришли к нам, в прямом смысле слова, с мусорных ям, некоторые с чердаков заброшенных домов, кто-то поделился своей дедовской ложкой. Так собиралась самая старая коллекция ложек. Самые свежие ложки – это ложки, которые вырезались в 2018 году, когда проходили четвёртые «Ложкари». И вот все эти ложки мастера, по традиции, дарят в музей, и они у нас хранятся. Но не только дарят нам мастера ложки, вырезанные на конкурсе. Часто они дарят ложки из своей домашней коллекции. И посетители, приходя сюда, могут видеть, что ложка живёт. И не только в Березинском районе, но и в других регионах Минщины.
В старой коллекции не так много экспонатов. Древесина со временем пришла в негодность, ложки ломались, сгорали в пожарах и просто терялись. При этом история возникновения деревянной ложки насчитывает тысячи лет. Археологи утверждают, что находили ложки даже в захоронениях египетских фараонов.
Ложка – не столько славянская находка, сколько международная эта ложка. Дело в том, что именно у славян деревянная ложка была самой распространённой. Потому что традиция резать ложку из дерева принадлежит нашим славянам. Поэтому она у нас является таким символом семейным. Наш музей уникальный, здесь, действительно, интересно. Наверное, мы и принимаем интересно – люди приходят, приводят своих знакомых. У нас бывает очень много иностранцев, которые приезжают к нам в город. До Америки мы уже добрались со своими ложками. А ложки пользуются большим спросом. Недавно у нас был смарт-пробег, и у нас были россияне, украинцы и белорусы. И очень многие россияне покупали именно простые деревянные ложки для того, чтобы есть. Не хранить как сувенир, а кушать этой ложкой, кофе пить. Поэтому мы надеемся, что это экологически безопасно – продукт наш, и он найдёт своего покупателя.
Наши предки часто носили ложку с собой в специальном мешке, или в голенище сапога. Отсюда и пошло выражение: «К чужому столу, да со своей ложкой». Известна ещё одна примета: упала со стола ложка – жди в гости женщину. Возродить древние обряды и найти новое применение утвари решили и в этом музее.
Впервые в этом году во время проведения «Ночи музеев» решили показать людям, что есть такая деревянная свадьба. Во-первых, пропаганда наших музеев, нашей ложки. И мы подготовили целый обряд, в котором участвовала молодая пара. Она праздновала свой 5-летний юбилей. И мы показали, какие традиционные ритуалы должны быть обязательно выполняемы на 5-летний юбилей. Эти ритуалы были у всех наших дедов. Это старинные ритуалы. Например, посадка дерева семейного – это самый главный ритуал. Естественно, дерево надо сажать в саду. Но поскольку мы проводили ритуал у нас в музее, мы посадили это дерево в горшок. Это делали сами молодые своими руками. Причём, дерево с заклятиями, дерево, которое может быть запрограммировано на финансовое благополучие семьи, на сохранение положительной энергетики в семье. То есть это дерево, которое будет оберегать, помогать и будет талисманом этой семьи. Обязательным ритуалом этой свадьбы было изготовление деревянной посуды.
Сейчас столовые приборы изготавливают из керамики, металла и пластика. До недавнего времени есть деревянной ложкой готовы были немногие. Однако популярность экологически чистой посуды с каждым днём только растет и, безусловно, приводит множество гостей к березинским ложкарям.
Марина Лабкович:
Евгений Павлович – автор множества работ, представленных в музее. Причем некоторые экспонаты уже покинули витрины и направились к своим новым владельцам в Россию и Китай.
Серия работ, которая покорила иностранных ценителей – это 25 уникальных ложек. Их объединяют природные мотивы и стилистика, в остальном же каждая – самостоятельная композиция.
Мастер-классы ремесленник дает не только за границей. Интерес к настоящей деревянной ложке проявляют и белорусы. Причем на занятиях ученикам предлагают не просто созерцать, но и попробовать вырезать ложку собственноручно.
Евгений Осипов:
И пусть интерес к деревянной ложке скорректировал график мастера, от реализации творческих идей Евгений Павлович не отказывается. Представить зрителю две новые серии деревянной утвари мужчина обещает в ближайшее время.
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С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино
Более трёхсот ложек из разных уголков Беларуси. Обрядовые, повседневные, сувенирные и даже ложки для макияжа. О самой экологичной посуде – в этом выпуске программы...
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