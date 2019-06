На Atlas Weekend приедут Монеточка, A$AP Rocky и София Ротару. А кто ещё?

Источник материала: KYKY

В Киеве с 9 по 14 июля пройдет один из самых масштабных оупен-эйров Восточной Европы Atlas Weekend. В программе: музыка, образование и, конечно, украинский стрит-фуд. Рассказываем, как попасть и какие артисты здесь выступят (беларуские – в том числе).

Кто выступит на Atlas Weekend?

Atlas Weekend устраивают ежегодно: концерты давали такие легенды жанров, как Placebo, Kasabian, The Chemical Brothers, The Prodigy и так далее. Цель «Атласа» – размыть границы между городами и даже странами, а также предоставить меломанам возможность погрузиться в современную фестивальную культуру.

В этом году организаторы собрали целый букет разношерстных аристов. Хедлайнерами объявили Tom Odell, Noisia, Tom Walker, Little Big, Our Last Night, Монеточка, Сплин, A$AP Rocky, ЛСП, София Ротару (она выступит бесплатно) и многих, многих других. Полный список можно прочесть по ссылке .

Как тут жить?

Задержаться на фестивале без особого снаряжения вполне реально – на территории заработает кемпинг: с душевыми, туалетами и круглосуточной охраной. Его жителям предложат ячейки для хранения личных вещей, места для подзарядки девайсов, лаунж-зона и места для приготовления еды. При наличии фестивального билета цена пребывания в кемпинге на все дни составит 500 гривен (около 40 рублей). Подробности и регистрация – по ссылке .

Где, когда и сколько стоит?

Atlas Weekend запланирован с 9 по 14 июля в Киеве. Адрес: проспект Академика Глушкова, 1, рядом со станцией метро «Выставочный центр». О том, как добраться, организаторы в деталях описали здесь . Насчет денег: в кассе клуба Atlas цена билета обойдется в 2700 гривен (почти 211 рублей). Но есть возможность купить билеты онлайн: за 2800 гривен (219 рублей) + сервисный сбор.