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Благими намерениями... МАРТ обещает более прозрачную систему госзакупок

27.06.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" вступит в силу с 1 июля. Система госзакупок станет прозрачнее, заявил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.



"Основная цель - повышение гласности и прозрачности всей системы госзакупок, развитие добросовестной конкуренции, сокращение количества недобросовестных поставщиков", - отметил Андрей Картун.

На долю госзакупок в Беларуси приходится 6% ВВП. Это значительная сумма, от эффективности управления которой зависит экономический рост, считает замминистра.

Одно из значимых новшеств закона о госзакупках - нельзя будет менять условия договора на стадии заключения. При любых обстоятельствах не корректируются предмет государственной закупки, порядок оплаты, ответственность сторон. Сроки могут быть изменены только по инициативе заказчика. 

Кроме того, есть ограничения по изменению цены. "В действующем законодательстве были определенные лазейки у поставщиков, после заключения договора подписывалось дополнительное соглашение или навязывалось изменение цены. Поэтому мы здесь пошли на ужесточение", - пояснил замминистра.

Что касается оптимизации процесса госзакупок, то фактически в 2 раза снизились сроки подготовки и подачи предложений. Ранее МАРТ получал много жалоб на затягивание процедур.

В законе о госзакупках отражены требования антимонопольного законодательства. По словам Андрея Картуна, раньше нередко встречались жалобы, что при госзакупках ограничивается конкуренция, некоторые требования могут быть заточены под конкретного поставщика. В законе прописано, что при проведении госзакупок запрещаются действия, которые приводят к устранению конкуренции.


С 1 июля начнет работу государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками, рассказал первый заместитель директора Национального центра маркетинга МИД Александр Запольский. 

Система будет базироваться на сайте gias.by, здесь будет собираться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок. Можно будет проанализировать всю цепочку госзакупки - от подачи заявки до исполнения договора, а также планы госорганизаций.

 
 
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Новая редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" вступит в силу с 1 июля. Система госзакупок станет прозрачнее, заявил сегодня журналистам...
 
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